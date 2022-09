Adriana Volpe vuota il sacco sull’addio al GF Vip: “mi ha convinta Maurizio Costanzo”. Da non crederci…

È ormai ufficiale, Adriana volpe non sarà più l’opinionista del GF VIP. A confermarlo è proprio lei

Da tempo sul web stanno circolando voci riguardo l’abbandono del ruolo di opinionista del GF VIP da parte di Adriana Volpe.

L’annuncio ufficiale di Adriana Volpe, grande assente al Gf Vip

Solo adesso la conferma è arrivata direttamente dalla conduttrice. Sembrerebbe che le sia stato chiesto di prendere parte al programma anche per la stagione 2022/2023, ma che sia stata proprio lei a dover rifiutare l’offerta, per potersi dedicare a nuove esperienze lavorative.

Un modo, forse, per prendere le distanze dalla trasmissione, che aveva un po’ offuscato la carriera di Adriana, la quale negli ultimi anni veniva accostata unicamente al Grande Fratello.

Al suo posto è stata scelta Orietta Berti, per la quale la ex opinionista ha speso solo belle parole augurandole il meglio per l’inizio di questa nuova avventura.

È trapelato su internet qualche dettaglio su un nuovo progetto che avrebbe portato la Volpe a rinunciare al GF; si tratterebbe di una programma completamente incentrato sul tema della bellezza, che vedrà la conduttrice al fianco di Valeria Marini e Federico Fashion Style.

Le parole di Adriana Volpe: “Ho seguito il consiglio di Maurizio Costanzo”

Adriana Volpe ha spiegato apertamente il motivo che l’ha portata a seguire un’altra strada.

In una recente intervista ha dichiarato:

“Ho seguito il consiglio di Maurizio Costanzo, che qualche tempo fa ha detto: Adriana ha un animo irrequieto, deve tornare a condurre. Adesso il mio investimento deve essere altro. Ho un bellissimo progetto che sta per partire, per cui sono molto galvanizzata“

Ecco come la ex concorrente e opinionista del GF ha raccontato di essere arrivata alla conclusione di doversi allontanare dal programma, a favore di alcune novità che nei prossimi mesi la coinvolgeranno in maniera diversa e che sicuramente le daranno uno spazio meno limitato, degli interventi da opinionista.

Addio quindi alle discussioni e ai contrasti con la ex collega Sonia Bruganelli, che ormai dovrà fare i conti esclusivamente con la Berti. Non ci resta che attendere l’inizio della trasmissione.