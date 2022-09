Albano Carrisi finalmente a cuore aperto, rivelazione bomba su Romina: “volevo farla tornare…”

Albano Carrisi finalmente a cuore aperto: il cantante di Cellino si è lasciato andare a dichiarazioni scottanti in merito all’ex moglie Romina Power

Un successo che negli anni non sembra essersi minimamente affievolito, piuttosto consolidato. Albano Carrisi, che nel corso della sua stellata carriera ha collezionato ben ventisei dischi di platino, negli ultimi anni ha calcato i palcoscenici televisivi non soltanto nelle vesti di cantante.

Lo abbiamo visto calarsi nei panni di giudice nell’ambito di “The Voice Senior”, il talent show di Rai 2 a cui ha preso parte accanto alla figlia Jasmine. Da annoverare anche la partecipazione a trasmissioni come “Ballando con le Stelle” e “Il cantante mascherato”, che hanno sicuramente contribuito a rafforzare la sua notorietà.

Albano Carrisi: l’amore per Romina Power e il dolore per la scomparsa della figlia Ylenia

Sono tornati ad esibirsi insieme soltanto di recente, eppure – cosa di cui la stragrande maggioranza dei fan è più che certa – Albano e Romina non hanno mai smesso di volersi bene in tutto questo tempo.

Al divorzio, arrivato nel 1999 dopo quasi trent’anni d’amore, ha sicuramente contribuito la scomparsa della figlia 23enne Ylenia, avvenuta solamente qualche anno prima.

Da quel momento in avanti, tra Carrisi e la statunitense le cose non filarono più lisce come in precedenza. Nei momenti che hanno seguito la separazione, in molti si sono domandati come mai Albano e Romina, forti dell’amore che li aveva sempre uniti, non fossero stati in grado di salvaguardare la loro famiglia.

A questa domanda gettonatissima ha risposto proprio il cantante di Cellino attraverso un’intervista rilasciata poco tempo fa. Le dichiarazioni di Carrisi, che il pubblico ha atteso per decenni, hanno finalmente svelato la verità.

Il cantante di Cellino ha finalmente vuotato il sacco: “volevo farla tornare…”

A detta di Albano, la crisi con Romina Power era già in corso quando scomparve la primogenita Ylenia. La sparizione di quest’ultima, pertanto, fu solamente la goccia che fece traboccare il vaso.

In una recente intervista, Carrisi ha usato parole molto forti in relazione alla sua ex moglie:

“volevo far tornare la nostra vita di prima. ho aspettato otto anni che la crisi passasse, ma alla fine ho dovuto accettare la realtà”.

Al divorzio da Romina, stando a queste confessioni, non c’era dunque alcun rimedio. Il cantante, nonostante ci abbia provato a lungo, ha preso la decisione migliore per se stesso e anche per l’ex moglie.

