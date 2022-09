Alessia Marcuzzi confessa la sua colpa più grande: “mi sono fatta troppo male”. Parole allucinanti

Alessia Marcuzzi confessa ai fan la sua “colpa” più grande: la conduttrice non si era mai esposta così prima d’ora, sconvolgente!

Negli ultimi anni, la carriera di Alessia Marcuzzi ha subito una decisiva battuta d’arresto. Dopo aver trascorso intere stagioni televisive tra le file di Mediaset, la nativa di Roma è arrivata ad un vero e proprio punto di rottura con i vertici del Biscione.

Volto di trasmissioni storiche del calibro del “Grande Fratello” e “L’isola dei Famosi”, la Marcuzzi ha sempre avuto uno spazio privilegiato all’interno della rete ammiraglia di Mediaset.

Nel giugno 2021, dopo ben ventisei anni di collaborazione continuativa, la moglie di Paolo Calabresi Marconi ha deciso di recidere il contratto con Mediaset aprendosi a nuove avventure professionali.

Alessia Marcuzzi volta pagina: ufficializzato il passaggio in Rai con un nuovo programma

Nuove sfide attendono la classe 1972, che a partire dal 22 novembre prossimo condurrà il programma “Boomerissima”, in onda su Rai 2.

Di certo, forte del carattere e della personalità che ha sempre dimostrato di possedere, la Marcuzzi non mancherà di farsi valere anche all’interno di questa nuova avventura lavorativa. Il ritorno in Rai dopo ventisei anni non potrebbe apparire più entusiasmante di così.

Eppure, nonostante la conduttrice dovrebbe apparire al colmo della felicità, in realtà negli ultimi tempi Alessia sarebbe stata colta da un irrefrenabile senso di colpa. La causa a monte di questo stato d’animo è stata svelata dalla conduttrice proprio di recente ed è davvero sconvolgente.

La conduttrice più amata confessa la sua colpa più grande: “mi sono fatta troppo male”

Cosa avrebbe portato Alessia Marcuzzi a sentirsi profondamente in colpa nei confronti di se stessa? La risposta l’ha confidata la conduttrice in persona in occasione di una recente intervista.

Alessia, senza troppi giri di parole, ha affermato quanto segue:

“Passavo ore a rispondere ai messaggi, poi ho smesso. Ho capito che mi stavo facendo troppo male”.

A fronte di queste dichiarazioni, è facilmente intuibile come la “colpa” più grande di Alessia sia sempre stata quella di aver dato troppo peso alle critiche degli utenti.

La conduttrice, avendone fatto abbondantemente le spese, avrebbe recentemente deciso di dare una svolta alla propria vita, smettendo di curarsi dei giudizi di chi non la conosce.

