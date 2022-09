Clizia Incorvaia fuori di sé, l’annuncio è incredibile: “a sei mesi mio figlio ha…”. VIDEO ASSURDO

Clizia Incorvaia fuori di sé dalla gioia, c’entra il figlio: la modella e Paolo Ciavarro hanno sperimentato l’emozione più bella di tutte…

Era il gennaio 2020 quando Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro facevano il proprio ingresso all’interno della casa del “GF Vip”. Inconsapevoli di quello che si sarebbe venuto a creare tra di loro di lì a pochi mesi, i due bellissimi della tv si innamorarono follemente di fronte alle telecamere.

La modella e il co-conduttore di “Forum”, a distanza di due anni, hanno allargato la famiglia dando il benvenuto al loro primo figlio Gabriele, nato lo scorso febbraio. Clizia e Paolo, a dispetto dei più malevoli che li davano per spacciati, hanno dimostrato a tutti la potenza e la veridicità del loro amore.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: un amore nato grazie al reality show di Canale Cinque

All’epoca del loro incontro all’interno del reality di Canale Cinque nessuno avrebbe scommesso su di loro. Eppure, a distanza di due anni, Clizia e Paolo hanno dimostrato quanto il sentimento che li avesse uniti fosse autentico e forte fin dal principio.

Proprio nel corso dell’edizione di quest’anno, la coppia è tornata nella casa in qualità di ospiti, per testimoniare la veridicità delle emozioni vissute grazie al “GF Vip”.

Lo scorso febbraio è venuto al mondo il piccolo Gabriele, la più grande fonte di gioia per i due ex gieffini, che ormai vivono in funzione del figlio.

Nelle scorse ore, tra l’altro, la Incorvaia ha raccontato ai fan di Instagram un episodio davvero sconvolgente che riguarda proprio il bambino.

Clizia Incorvaia fuori di sé dalla gioia: “a sei mesi mio figlio ha detto papà”

“Gabri ha detto papà!!!” riporta Clizia Incorvaia nella didascalia della sua ultima Instagram story. Si tratta di un video in cui la modella, emozionatissima, spiega agli ammiratori lo sconvolgente accaduto.

“Mio figlio, a sei mesi, ha detto ‘papà’. L’ha detto perfettamente e continua a ripeterlo”

ha spiegato l’ex gieffina, non mancando di inquadrare Paolo Ciavarro che, seduto sul divano, stringeva a sé il piccolo con fare amorevole. Un notizia degna di nota per la meravigliosa coppia, che ovviamente non poteva non essere condivisa con i fan.

