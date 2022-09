Colpo basso per Loredana, Al Bano di nuovo insieme a LEI. La notizia è arrivata come una bomba a ciel sereno

Il cantante di Cellino San Marco è stato avvisato con l’ex moglie, tra di loro effusioni e baci. Cosa succede?

Sono stati insieme dal 1977 fino al 1999, divisi alla fine dei sensi di colpa legati alla scomparsa di Ylenia a News Orleans e mai più ritrovata. Però Al Bano Carrisi e Romina Power restano nell’immaginario collettivo sempre e comunque la coppia più bella della tv, inseparabili nella vita e nel lavoro.

Insieme hanno ottenuto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino, merito delle loro intramontabili canzoni romantiche che ancora oggi sono super gettonate in radio.

Se per molti anni sono rimasti sperati, anche per via della nuova relazione del cantante con Loredana Lecciso, ora però sembra che le cose stiano cambiando.

La coppia Al Bano-Romina di nuovo insieme?

Poche settimane fa sono stati pizzicati insieme a Cellino San Marco dove Al Bano ha una tenuta immersa in un grande parco di ulivi e vigne.

Infatti il figlio della coppia, Yari, aveva organizzato un ciclo di meditazioni immersi nella natura e nel bosco della tenuta, accompagnato dal suo Swami (maestro) e la madre Romina anche lei appassionata di buddismo e yoga.

Un modo per la ex coppia di riallacciare i rapporti e mostrare ai fan che dopo tanti anni hanno trovato una sorta di complicità d’intenti, seppur per il bene dei figli. I due però saranno ancora insieme, stavolta per lavoro.

Power-Carrisi, cosa combinano: autunno roseo

Dobbiamo depistare tutti quello che pensavano sarebbe potuta scoccare ancora la scintilla tra di loro, dopo tutto questo tempo ormai hanno preso strade differenti ma non da punto di vista lavorativo.

IL 30 SETTEMBRE SARANNO A VIENNA, IL 22 OTTOBRE A ZURIGO, E POI diversi appuntamenti nell’est europa Fino a DICEMBRE 2022.

Sono infatti richiesti in Italie e all’estero per tournée ed eventi come ai vecchi tempi. La coppia Al Bano-Romina continua ad esistere imperturbata solo sul palco e le loro voci cantano all’unisono per scaldare il cuore di tutti i fan più nostalgici che non vogliono rinunciare a loro.

