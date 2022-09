Dieta settembrina, mangia sano e ritorna in forma dopo l’estate

Settembre è sempre un mese decisamente particolare, è il mese dei buoni propositi soprattutto dopo gli sgarri estivi.

Non è sempre è facile rientrare in forma dopo le cene con gli amici, i gelati gustati in piazza e le birre sorseggiate sotto l’ombrellone. Un rimedio per tornare in forma senza penare e con facilità è sicuramente la dieta settembrina.

Le buone regole per ritornare perdere peso

Per ritornare in forma senza stress è consigliato seguire una sana alimentazione, naturalmente ti consigliamo di andare da uno specialista se devi perdere più di 2/3 kg, sicuramente le sue indicazioni ti consentiranno di raggiungere il tuo obiettivo. Detto questo è bene che tu sappia che una dieta o comunque un certo regime alimentare per funzionare al 100% deve essere abbinato ad un’attività fisica costante. Non è necessario strafare, basta passeggiare per un’ora al giorno, vedrai che risultati.

Se vuoi perdere liquidi e tossine devi bere almeno 2 litri di acqua al giorno e consumare frutta e verdura di stagione. E’ fondamentale non saltare mai i pasti, colazione – spuntino – pranzo – spuntino – cena devono essere rispettati anche perché ricorda, non mangiare, rallenta il metabolismo.

Un esempio di dieta da 1300 calorie

Ti forniamo un esempio di dieta da 1300 calorie.

Colazione (scegli tra):

125 gr di yogurt magro + 2 fette biscottate con un velo di composta senza zucchero + 50 gr di banana.

200 ml di latte scremato + un frutto + 4 frollini.

150 gr di yogurt greco + 2 fette biscottate con un velo di marmellata.

Spuntino (scegli tra):

150 gr di frutta a scelta.

Una barretta di cereali.

125 gr di yogurt magro.

100 gr di frutta + 4 mandorle.

Pranzo è bene iniziare i pasti con un’insalata non condita di cetrioli e finocchi crudi (scegli tra): 50 gr di riso o qualsiasi altro cereale integrale (anche pasta) condito con 200 gr di verdura ed un cucchiaio di olio con aggiunta di:

25 gr di formaggio o 1 uovo

50 gr di prosciutto cotto o tacchino

80 gr di cozze (prive di guscio) calamari o gamberi

80 gr di ricotta o 60 gr di mozzarella

80 gr di legumi (lessi) o 100 gr di piselli

non finisce qui, continuiamo con

Spuntino (a scelta tra):

10 gr di cioccolato extra fondente ed una carota

15 pistacchi o 10 mandorle

125 gr di yogurt bianco con un cucchiaino di marmellata

Cena accompagna il pasto con 80gr di pane + 300 gr di verdura poco condita(a scelta tra):

150 gr di fiocchi di latte

120 gr di carne bianca

100 gr di bresaola

2 scatolette di tonno al naturale

80 gr di salmone affumicato

frittata di 1 uovo intero + 2 albumi

100 gr di carne di vitello

120 gr di pesce bianco

4 ANNI DI MATRIMONIO, CHIARA E FEDEZ FESTEGGIANO COSÌ. IL VIDEO