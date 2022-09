Elettra Lamborghini si toglie tutto. Boom di commenti sul davanzale scoperto: “è uno spettacolo” – FOTO

Elettra Lamborghini, boom di commenti sul davanzale scoperto: la cantante ha scombussolato gli animi dei followers con una foto pazzesca

“Caramello“, il singolo interpretato da Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e Lola Indigo, è stato la vera e propria hit di questa estate 2022. Nonostante l’ereditiera avesse lasciato credere di non aver alcun tormentone in cantiere, alla fine le cose sono andate in maniera diametralmente opposta.

La cantante, che fino all’ultimo ha tenuto i suoi ammiratori sulle spine, ha sfornato un brano dalle sonorità pop che ha rapidamente scalato le classifiche musicali. Ammaliante ed esplosiva anche all’interno del videoclip ufficiale, Elettra Lamborghini si è guadagnata a mani basse il titolo di “regina dell’estate”.

Elettra Lamborghini bomba di sensualità: il profilo Instagram è un susseguirsi di scatti bollenti

Un’estate caldissima per l’ereditiera più seguita del web, che non ha deluso le aspettative in quanto a scatti in costume e pose da mozzare il fiato.

I suoi 7,2 milioni di followers, d’altronde, non sarebbero mai potuti rimanere a digiuno. Con cadenza regolare, Elettra li ha deliziati e stupiti attraverso immagini da bollino rosso.

La Lamborghini, che ha fatto della propria sensualità ed esuberanza due armi per raggiungere il successo, non si smentisce mai all’interno delle sue pubblicazioni. Proprio l’ultima foto apparsa su Instagram, a questo proposito, la ritrae in una veste che definire bollente è davvero riduttivo!

La cantante si toglie tutto, boom di commenti sul suo davanzale: “è uno spettacolo” – FOTO

Con il suo tailleur color verde speranza, Elettra Lamborghini ha decisamente risvegliato le attenzioni del suo pubblico in questo venerdì sera di fine estate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Esuberante ai limiti dell’illegalità, la cantante ha sfoderato le sue pericolosissime curve per la gioia di milioni di ammiratori.

Senza reggiseno, e con solo la giacca dell’outfit a copertura del davanzale clamoroso, Elettra ha davvero stupito tutti.

“Che spettacolo“, “ma ne vogliamo parlare?“, “sei una meraviglia della natura” hanno tuonato i fan in merito alla sensazionale visuale. Per la Lamborghini, il record di likes è letteralmente assicurato.

