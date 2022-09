“Da togliere il fiato” Elisabetta Gregoraci, senza veli: le sue curve mandano fuori strada – FOTO

Elisabetta Gregoraci è tornata sui social con un post accattivante non solo per gli scatti mozzafiato ma anche per il messaggio dedicato ai fan: tutti i dettagli

Elisabetta Gregoraci continua a spopolare sul web con delle foto strepitose che lasciando tutti a bocca aperta. Da anni ormai ha conquistato milioni di italiani che non resistono al suo fascino e alla sua eleganza.

Bella dentro e fuori, si è fatta conoscere ancora di più durante la permanenza nella casa del “Grande fratello vip” dove sono allo scoperto alcuni lati del suo carattere rimasti fino ad allora nascosti.

Elisabetta Gregoraci e la storia con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è stata sposata per più di dieci anni con l’imprenditore Flavio Briatore e dalla loro relazione è nato Nathan Falco.

I due si sono conosciuti in discoteca nel 2005 e da lì hanno portato avanti il rapporto diventato poi sempre più profondo, fino a diventare un matrimonio. La conduttrice è molto più giovane del suo ex marito ma la differenza di età non sarebbe stato un problema, a quanto pare la coppia si è separata per altri motivi.

Eppure, sono girate molte voci sulla loro storia d’amore, anche durante il reality su Canale 5. Infatti, al “Grande fratello vip” si era parlato di un accordo tra la showgirl e l’imprenditore secondo cui, l’ex signora Briatore non dovrebbe frequentarsi con altre persone. La questione è stata smentita da entrambi, ma c’è chi ancora credere che il contratto esista davvero.

Elisabetta Gregoraci fa impazzire il web: che incanto – FOTO

Molto attiva sui social, Elisabetta Gregoraci ha un seguito di quasi due milioni di follower che non perdono occasione di interagire con lei. Anche la conduttrice ama condividere con i fan molti momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato.

Ha appena condiviso un post che ha lasciato tutti a bocca aperta: una foto più bella dell’altra dove la showgirl si mostra in una posa seducente e indossa una camicia lunga di jeans che le copre solo una parte del suo corpo.

Le sue forme sono strepitose, merito anche di tanto sport a cui la conduttrice si dedica con costanza ogni giorno. Poi una didascalia che fa riflettere

Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese

I fan non hanno potuto fare a meno di commentare e qualcuno ha scritto

Sei stupenda, da togliere il fiato

Ancora una volta l’ex signora Briatore ha fatto centro ed è già pronta a condividere il prossimo scatto.

