Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini travolti dall’amore. L’ex di lui vuota il sacco: è una famosissima conduttrice

Elisabetta Gregoraci starebbe vivendo una nuova fase di vita: il cuore della showgirl di Soverato sarebbe tornato a battere grazie a Giulio Fratini. A confermalo la nota ex di lui.

È tutto vero. Quello che sembrava solo un gossip sembra essere realtà: Elisabetta Gregoraci sarebbe conquistata da Giulio Fratini, giovane imprenditore che avrebbe fatto breccia nel cuore della showgirl di Soverato.

Dopo la fine anni fa della sua storia con Flavio Briatore – da cui è nato il figlio Nathan Falco, oggi 12enne – per anni la conduttrice è stata bene single.

Ma ora sembra che abbia ceduto e si sia aperta di nuovo all’amore grazie a Fratini. Classe 1992, nonostante sia molto più giovane di Elisabetta i due si troverebbero molto bene tanto da essersi innamorati perdutamente. Se per ora queste erano solo voci, emerge un nuovo colpo di scena nella vicenda con cui sarebbe tutto confermato.

Elisabetta Gregoraci e il nuovo amore con Fratini: tutto confermato

29 anni, giovanissimo manager, Giulio è figlio di un famoso imprenditore: si tratta del fiorentino Sandro Fratini, titolare di una serie di hotel di lusso e proprietario di una collezione di orologi di valore immenso. Inoltre ha portato avanti il noto marchio Rifle – fondato dal nonno di Giulio – dedicato al mondo del fashion.

Tutto questo ha influenzato nel profondo il giovane tanto che ha seguito le orme paterne diventando anche lui un imprenditore di successo. Il suo talento è stato riconosciuto da Forbes, tanto che è entrato nella lista dei giovani talenti under 30 più promettenti.

Oltre a catalizzare l’attenzione con la sua carriera, è finito in passato al centro del gossip per la sua storia con Roberta Morise: famosissima showgirl e conduttrice, in passato è stata legata a Carlo Conti. La Morise e Fratini hanno intrecciato una storia nel 2022, come dimostrano i dolci scatti condivisi sui social, destinata a terminare.

È stata proprio lei a confermare come l’ex stia frequentando la Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci: la conduttrice conferma la sua storia con Giulio Fratini

Secondo i recenti rumors la Gregoraci avrebbe una storia con Fratini, tornando a mettersi in gioco dopo anni che è single. Dopo l’addio con Briatore nessuno l’ha conquistata: solo il giovane imprenditore sarebbe riuscito in questo intento.

A confermare la love story è stata l’ex di lui, la Morise, con un commento sotto a un post Instagram dedicato al gossip.

sono felice per loro

Le parole di lei che non sono passate inosservate, tanto da essere interpretate come conferma della storia tra i due.

