Estate in diretta, la confessione da censura in puntata: “vuole farlo minimo tre volte…”

Estate in diretta, la confessione da censura in puntata: sulla coppia più discussa del momento è stata fatta un’osservazione a dir poco sconvolgente

Quest’oggi, venerdì 2 settembre, è andata in onda l’ultima puntata di “Estate in diretta”. Il talk pomeridiano di Rai 1, che ha tenuto compagnia a milioni di affezionatissimi per tutta la durata della bella stagione, è pronto a cedere il passo alla nuova edizione de “La vita in diretta”.

Sono in molti a fremere per il ritorno di Alberto Matano, che durante questi mesi si è decisamente rilassato al fianco del marito Riccardo Mannino. Eppure, in sua assenza, l’incredibile duo composto da Roberta Capua e Gianluca Semprini non ha mancato di fare la sua parte.

Proprio in vista dell’appuntamento finale, i conduttori hanno pensato di ripercorrere i temi caldi di questa estate, non mancando di aggiungere succulenti particolari che, come c’era da aspettarsi, hanno lasciato letteralmente a bocca asciutta gli opinionisti.

Estate in diretta: retroscena sconvolgenti sulle coppie più chiacchierate del momento

L’estate che sta volgendo al termine è stata a dir poco florida in termini di scoop. Lo sanno bene Gianluca Semprini e Roberta Capua, che nel corso della puntata finale di “Estate in diretta” hanno voluto ripercorrere i gossip più chiacchierati della stagione.

Dall’addio tra Shakira e Piqué a quello, di gran lunga più discusso, tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Proprio su quest’ultima coppia, il conduttore Gianluca Semprini non ha mancato di aggiungere dei particolari decisamente succosi.

“Pare che Totti abbia vietato a Ilary di parlare della separazione in pubblico” ha azzardato il padrone di casa, in attesa di una reazione da parte dei suoi ospiti. Reazione che, come da pronostici, non si è fatta attendere a lungo.

“Non credo che tra loro ci siano livelli di questo tipo, saranno solamente voci“: questo il parere esternato dalla maggior parte degli opinionisti, che si sono fermamente opposti alla visione offerta da Semprini.

Successivamente, l’attenzione si è spostata su un’ulteriore coppia dello spettacolo che, nel corso di questa estate, ha fatto molto parlare di sé. Una coppia che si è ricongiunta dopo anni di lontananza e che, come anticipato dal presentatore, si sarebbe resa protagonista di uno scoop davvero sconvolgente.

Gianluca Semprini a ruota libera sulla nota coppia: “lei vuole farlo tre volte a settimana”

La reunion dell’estate non poteva che essere quella tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. I due, che si sono ritrovati dopo vent’anni, si sono sposati lo scorso luglio a Las Vegas, realizzando il sogno di migliaia di fan.

E proprio in merito a questa splendida coppia, il conduttore Gianluca Semprini non ha mancato di ricordare un aneddoto a dir poco piccante, che ha ammutolito gli ospiti in studio.

“Vogliamo parlare della clausola imposta da Jennifer, che pretende di farlo almeno tre volte a settimana?”.

Un fatto che, nel momento in cui divenne di dominio pubblico, fornì parecchio materiale di cui parlare alla stampa. Gli ospiti di “Estate in diretta”, che l’avevano quasi dimenticato, sono rimasti di sasso di fronte alle parole del conduttore.

4 ANNI DI MATRIMONIO, CHIARA E FEDEZ FESTEGGIANO COSÌ. IL VIDEO