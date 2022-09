“Succede ogni giorno con Francesco” Ilary Blasi e quella frase detta per nascondere tutto. Fan allibiti – Il VIDEO

Ilary Blasi e quelle parole studiate ad hoc. Solo un modo per camuffare quando la crisi era già in atto da tempo

È diventata molto più social Ilary Blasi da quando è single, o meglio, da quando non è più la moglie di Francesco Totti. La conduttrice che è arrivata relativamente tardi sui social ed in particolare su Instagram, adesso si diletta a farci vedere alcuni dei momenti della sua giornata.

Finita l’estate e tornata dalle vacanze, dopo aver accompagnato la piccola Isabel al suo primo giorno di scuola, è corsa a casa, quella dell’Eur, per allenarsi. Nel facoltoso attico la coppia ha, infatti, anche una prestigiosa palestra ieri usata da Ilary per rimettersi in forma. Pare che con l’ufficialità della separazione tutti gli attrezzi saranno divisi tra i due anche se per il momento il Pupone sembra essere molto attratto dal padel.

Totti ed i veti imposti ad Ilary

Ma come stanno davvero le cose tra Totti e la Blasi? In molti fremono per l’inizio di “Verissimo”, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, amica storica della Blasi. È qui che secondo molti Ilary potrebbe parlare per la prima volta della separazione dal marito.

Opzione assolutamente da scartare secondo il Corriere della Sera che riferisce che l’ex capitano della Roma avrebbe messo il veto alla ex moglie di partecipare a qualsiasi programma e di usare la formula del “no comment” per tutelare i figli.

Allo stesso modo avrebbe “imposto” ad Ilary di non trasferirsi a Milano con la piccola Isabel. Tutto questo per portare avanti una separazione consensuale. In caso contrario i due andrebbero in tribunale per una separazione giudiziale che potrebbe essere lunga e difficile.

Ilary Blasi e la confessione su Noemi: tutto finto?

Insomma oggi non si aspettano che delle novità su una delle ormai ex coppie più amate dallo showbitz, ma ricordate la frase che proprio Ilary Blasi pronunciò da Silvia Toffanin per smentire la crisi con il suo Francesco?

Quando Ilary Blasi smentì la relazione tra Totti e Noemi Bocchi e dichiarò addirittura di non conoscerla… pic.twitter.com/YtMVWNgiEh — LaLUNAtica (@sono_lunatica) September 1, 2022

Già diversi mesi fa si era parlato di Noemi Bocchi come possibile nuova fiamma del Pupone e quando Silvia chiese a Ilary: “la conosci, la conoscete” lei disse di no e negò tutto:

“Io non la conosco, lui l’ha incontrata forse ad un centro sportivo, gli ha chiesto una foto con il figlio ma questo succede sempre, tutto i giorni nella vita di mio marito. Ogni giorno lui fa foto, autografi, la gente si ferma..”

Parole pensate ad hoc per nascondere, probabilmente tutto. La crisi tra i due era, secondo i ben informati, già iniziata ma per loro non era ancora il momento giusto per dirlo. A risentirle oggi pesano davvero tanto.

AURORA RAMAZOTTI INCINTA? IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE