Luca Argentero e Cristina Marino, emozioni incontenibili: la loro famiglia si allarga. L’annuncio scioglie i fan

Luca Argentero e Cristina Marino sono finiti nel mirino per una notizia molto emozionante: la loro vita cambia per sempre. Una new entry sta per stravolgere tutto.

Innamorati, bellissimi e dalla carriera di grande successo. Luca Argentero e Cristina Marino sono uniti da un profondo sentimento: legati dal 2016, genitori di Nina – è nata nel 2020 – nel giugno 2021 hanno detto il fatidico sì.

Un matrimonio tenutosi in provincia di Perugia – celebrato con solo 30 invitati – tenuto lontano dai riflettori, tanto che le foto sono rimaste segrete per mesi.

Per la coppia amatissima arriva una novità sbalorditiva che ha lasciato tutti senza fiato: la loro famiglia si allarga.

Luca Argentero e Cristina Marino: la notizia più emozionate scalda il web

Entrambi attori – lei è anche un’imprenditrice nell’ambito del fitness – Luca Argentero e Cristina Marino sono seguitissimi sui social, in particolare su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Proprio tramite le loro pagine social, hanno annunciato una notizia emozionante che ha fatto battere i cuori dei loro follower. La coppia darà alla figlia Nina un fratellino o una sorellina: i fan sono molto emozionati per questa nuova new entry.

Luca Argentero e Cristina Marino: genitori bis, l’annuncio

Sposato in passato con Myriam Catania – dal 2009 al 2016 – Argentero si è poi legato a Cristina. Lei bellissima, lo ha conquistato con la sua folta chioma bionda e il suo fisico divino.

Nonostante la grande differenza di età, i due sono uniti da un’intesa magica tanto che diventeranno genitori per la seconda volta.

io, te, nina e una nuova luce

Le parole condivise dall’attore torinese sotto all’ultimo post Instagram, subito dall’immediato successo con cui ha annunciato come la sua famiglia sarà ben presto composta da quattro membri.

Tanta la curiosità nello scoprire il sesso e il nome del bimbo: per ora è ancora presto, visto che sono agli inizi della gravidanza. La Marino ha condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram il primo scatto con il pancione.

Un sogno che si avvera per la coppia che dà sempre ha affermato di desiderare una famiglia numerosa, puntando a dare alla luce minimo tre figli. Un obiettivo che si sta concretizzando visto l’arrivo nella loro vita di un secondo bebè.

AURORA RAMAZOTTI INCINTA? IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE