Da MD a settembre puoi concederti un momento di puro relax, solo 1,99 euro! Offerta a termine

Chi l’ha detto che la spa non possa essere ricreata anche a casa propria con qualche piccolo escamotage? Correte da MD, vi serve assolutamente acquistare questo prodotto…

Arrivato a 820mila punti vendita distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale, MD è ormai un leader indiscusso nell’economia del Paese. Punto di riferimento per tutti quelli che scelgono di fare la spesa in un discount ma senza rinunciare ad un eccellente rapporto qualità-prezzo sempre concorrenziale rispetto altri competitor sul territorio.

Ora tutti stanno infatti puntando nel lanciare prodotti food e per il benessere personale incentrati sul concetto di prendersi cura di sé, chi lo fa con attrezzatura sportiva, chi con meravigliosi articoli di skincare. MD ha pensato bene di proporre un prodotto che sta già riscuotendo moltissima attenzione dal parte dei clienti.

MD sa come viziare i suoi clienti, maxi risparmio assicurato

Se vi siete persi l’offerta non preoccupatevi ma serve affrettarsi se volete farne scorta visto che la promozione termina domenica 4 settembre e da quello che la stessa catena ha comunicato sul suo profilo Instagram seguito da 115mila follower, in molti store le scorte sono agli sgoccioli.

Per ricreare una spa a casa nostra basta poco, una vasca, qualche candela profumata, luci spente e un bagnoschiuma che con il suo caloroso aroma esotico ci porta in luoghi lontani con la mente e lo spirito. Avete già capito di cosa si tratta?

Fino a domenica coccolati con gusto e seduzione, il bagnodoccia migliore solo da MD

I più attenti lo avranno riconosciuto solo con questa breve descrizione. Si tratta del Body Lotion Cliosan nel formato MAXI Risparmio da 750 ml nelle versioni fior di ciliegio o creamy vaniglia.

Concediti un momento di relax e idratazione con le Body Lotion Cliosan (…). Fino a domenica le trovi in offerta a 1,99€!

Il post Instagram pubblicato questa mattina ha già fatto un pieno di like da parte dei clienti più social sempre sul pezzo. Come rinunciare ad un’offerta del genere? Non si è mai vista in Italia una promozione del genere. Affrettatevi.

