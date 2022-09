Ginevra Lamborghini ha mandato in tilt il web con una serie di scatti da infarto: a colpire in particolare il look dalle aperture mozzafiato con cui ha mostrato le sue curve divine.

Bellezza a non finire. Questa la carta vincente che ha fatto sì che Ginevra Lamborghini abbia bloccato Instagram con il suo incredibile ultimo post. Si tratta di una serie di scatti da urlo che hanno ottenuto subito un grande successo.

Sorella di Elettra – anche se i loro rapporti sono ormai molto tesi – la classe 1994 è diventata seguitissima su Instagram: sul social racconta le sue giornate scandite tra set, shooting e momenti dedicati ai suoi business.

Impegnata nella nota azienda di auto di lusso della famiglia, ha dato vita a un suo brand di borse oltre che spopolare nel settore della musica con sue hit.

Ginevra si scopre: look da infarto, fan nel delirio

29 anni, di Bologna, la sorella di Elettra è finita di recente al centro dei rumors per la sua presunta partecipazione al “GF Vip 7”.

Con ben 60 mila follower su Instagram, ogni aggiornamento dalla sua vita catalizza i riflettori.

Questa volta ha attirato l’attenzione con una serie di scatti da urlo sul social con i quali ha annunciato l’uscita di una nuova hit. Nel farlo ha sfoggiato un look da urlo che ha lasciato senza fiato.

Ginevra Lamborghini alza la temperatura del web: visione da capogiro

Anche questa volta le curve di Ginevra hanno fatto un boom di like. Nell’ultimo carosello condiviso su Instagram ha, infatti, scoperto il suo fisico divino.

A colpire l’outfit indossato composto da pantaloni e top: è proprio quest’ultimo a colpire viste le aperture laterali con cui ha stuzzicato l’immaginazione dei fan accorsi subito a mettere il loro cuore e spendere complimenti.

meravigliosa

È solo uno dei tanti commenti di apprezzamento al post, subito grande successo. Molti sono, inoltre, entusiasti per l’annuncio del nuovo singolo in uscita della Lamborghini, atteso da tempo.

“AMAMI AMORE, AMAMI DAVVERO – 7”, le parole in accompagnamento agli scatti che hanno fatta battere i cuori dei suoi fan.

