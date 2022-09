Rita Dalla Chiesa, sotto scacco. La confessione tremenda: “Ho paura perfino di..”

Rita Dalla Chiesa: le sue parole sulla quotidianità gelano il sangue. L’ex conduttrice a cuore aperto su quello che le sta succedendo

Rita Dalla Chiesa, volto storico della trasmissione “Forum” ed ex conduttrice Mediaset, scende in politica. La figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, per le elezioni del 25 settembre, ha scelto le liste di Forza Italia candidandosi in Puglia, terra alla quale è molto legata in quanto ha visto nascere l’amore tra suo padre e sua madre.

Come la conduttrice ha raccontato al settimanale Chi, è stato direttamente Silvio Berlusconi a convincerla in questa scelta. Dopo tre no, ha raccontato la Dalla Chiesa, il Cavaliere che ha definito “l’uomo più carismatico d’Italia” l’ha spinta a dire sì. Sedere in Parlamento per lei sarebbe un vero onore ha ammesso.

La conduttrice sbotta sulla scelta fatta a Venezia

È di queste ore però la polemica sulla messa in onda alla Mostra del cinema di Venezia della pellicola di Mark Cousins la “Marcia su Roma” che vede l’inserimento di un’immagine di Giorgia Meloni. È per questo che Rita Dalla Chiesa è andata su tutte le furie parlando di “due pesi e due misure”.

Il riferimento è alla scelta della Rai di non mandare in onda in questi giorni la fiction Il nostro Generale, dedicata proprio al padre con l’interpretazione di Sergio Castellitto, per ragioni di par condicio nel corso della campagna elettorale per via della candidatura di Rita nelle fila di Forza Italia.

Un vero paradosso per l’ex conduttrice che parla, all’Adnkronos, di uno sbaglio: “Un conto è una fiction su un pezzo di storia della nostra vita, di storia italiana, un conto questo documentario”.

Rita Dalla Chiesa e la paura: “Mi stanno macellando”

Rita Dalla Chiesa ha raccontato di voler vivere la campagna elettorale in modo tranquillo e civile. Ha anche ammesso però che intorno a lei si è creato uno strano clima e per far capire di cosa parla ha rivelato la scelta fatta in occasione di una cerimonia alla quale doveva partecipare per ritirare un riconoscimento in onore del padre.

Rita ha deciso di non salire sul palco e ha chiesto alla sorella di sostituirla:

“Sono talmente ancora sotto scacco delle persone che mi stanno macellando ogni centimetro della carne, del cuore, del cervello, criticando la mia scelta di scendere in politica, che quando mi hanno chiamato sul palco per consegnarmi il riconoscimento avevo perfino paura di salire a prendermi questo fumetto”.

Una situazione difficile che la stessa Dalla Chiesa però ha ammesso che “deve finire” perché la paura non può limitare la vita.

