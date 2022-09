Tomaso Trussardi vuota il sacco, il VIDEO in cui confessa tutto: “neanche dopo dieci anni…”

Tomaso Trussardi vuota il sacco all’interno di un’intervista: dopo anni la verità sulla sua persona è finalmente venuta a galla

È balzato agli onori della cronaca rosa per via della sua relazione con Michelle Hunziker, iniziata nel 2011. Tomaso Trussardi, imprenditore di successo e più giovane della conduttrice di sei anni, è apparso fin da subito come il compagno ideale per la bella svizzera.

Per molto tempo hanno formato una coppia affiatata e super chiacchierata. Un’unione che sembrava destinata a durare per tutta la vita, considerato l’arrivo delle due figlie Sole e Celeste.

A seguito del divorzio dalla presentatrice, ufficializzato nel gennaio 2022, Trussardi è tornato al centro del gossip, ancora una volta, per ragioni di natura sentimentale. Ma cosa sappiamo della formazione e del ruolo professionale ricoperto da Tomaso?

Tomaso Trussardi: la formazione e la carriera dell’ex marito di Michelle Hunziker

Laureatosi in Economia presso l’Università Bocconi di Milano, Trussardi ha successivamente conseguito un master in Corporate Finance and Banking. Nonostante abbia avuto esperienze nel settore immobiliare, a partire dal 2016 l’ex marito di Michelle dedica tutte le proprie energie alla casa di moda Trussardi, fondata dal bisnonno Dante.

L’imprenditore, che nell’azienda di famiglia ricopre il ruolo di amministratore delegato, è uno scapolo d’oro agli occhi di moltissime pretendenti. La stoffa e il talento per gli affari di Tomaso fanno di lui l’uomo del momento.

In un’intervista risalente allo scorso anno, l’ex marito della Hunziker aveva cercato di spiegare che cosa, dal suo punto di vista, rendesse un imprenditore lungimirante e rivoluzionario. A detta di Trussardi, per avere successo in un simile lavoro sono necessarie delle qualità indispensabili.

L’imprenditore svela al pubblico il suo grande segreto: “credo che ci voglia un po’ di follia”

“L’imprenditoria è anche follia” aveva risposto Tomaso Trussardi al suo intervistatore, che gli aveva chiesto quali fossero le doti che un buon imprenditore deve possedere per poter sfondare a livello lavorativo. L’ex marito di Michelle, a riguardo, non parve avere troppi dubbi.

“Quando fai qualcosa di nuovo non sai a cosa vai incontro, e non lo sai neanche dopo dieci anni”

aveva proseguito Trussardi, secondo il quale lo spirito d’iniziativa e l’intraprendenza sono le due armi fondamentali di cui deve disporre ciascun imprenditore che pretenda di essere tale.

