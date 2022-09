Alex Belli, la stoccata pesantissima all’opinionista del GF Vip: l’ha massacrata

Alex Belli, la stoccata pesantissima all’opinionista del “Grande Fratello Vip”: l’ex gieffino l’ha letteralmente massacrata

Durante la sesta edizione del “GF Vip” si è guadagnato le luci delle telecamere per via della “relazione libera” a lungo decantata assieme alla moglie Delia Duran. Una relazione libera da vincoli che ha dato modo ad Alex Belli, per diverse settimane, di portare avanti un vero e proprio triangolo amoroso che ha visto coinvolta la splendida Soleil Stasi.

Essendosi i riflettori del reality show spenti ormai alcuni mesi fa, l’attore sembrerebbe aver trovato un nuovo modo per attirare l’attenzione su di sé.

Di recente, infatti, Belli si è reso protagonista di uno scontro al veleno con l’opinionista del “Grande Fratello Vip”. L’attore, che non si è affatto risparmiato, l’ha letteralmente “massacrata”.

Orietta Berti condanna Alex Belli: “lo ha fatto per mettersi in mostra”

Orietta Berti, futura opinionista della nuova edizione del “GF Vip”, non sembra avere il benché minimo dubbio. Interrogata in merito al rapporto tra Alex Belli e Delia Duran, la cantante non si è risparmiata.

“Credo che il loro sia stato un modo per mettersi in mostra” – ha osservato la Berti, che non si è affatto fermata qui – “non hanno fatto nulla di importante a livello lavorativo“.

Una stoccata bella e buona, quella dell’artista, di fronte alla quale Alex Belli non è certamente rimasto in silenzio. L’ex gieffino, sfoderando tutto il suo veleno, ha messo la rivale a tacere attraverso una Instagram story.

L’ex gieffino a ruota libera sull’opinionista: “non ha ancora capito nulla”

Tagliente e velenoso al punto giusto, Alex Belli ha fornito una risposta decisamente aspra alla sua acerrima nemica, che nei giorni scorsi lo aveva criticato duramente.

L’attore, mediante una Instagram story, ha messo a tacere la cantante con queste parole:

“La aspetto al varco. non ha ancora capito come si fanno gli ascolti in un reality”.

L’ex gieffino, che non ha mandato giù le illazioni della Berti, ha pensato bene di controbattere di fronte a tutto il pubblico dei social. Quale sarà la prossima mossa di Orietta?

