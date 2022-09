Anne Perry, la scrittrice killer che cambiò nome all’anagrafe

Si tratta di una scrittrice che all’età di 15 anni venne accusata per omicidio e durante la sua detenzione cambiò nome.

Un caso che alle cronache inglesi è rimasto come noto e raccontato. Si tratta della storia di Anne Perry, pseudonimo di Juliet Marion Hume, una scrittrice britannica autrice tra le più celebri storie di romanzi polizieschi storici su personaggi come Thomas Pitt e William Monk. La donna, all’età di 15 anni venne accusata e condannata in concorso per omicidio della madre di un’amica.

Juliet veniva da una famiglia di intellettuali: il padre, Henry Hulme, fisico e rettore dell’università di Canterbury. In giovanissima età a Juliet viene diagnosticata la tubercolosi cosa che portò la piccola a visitare i luoghi più caldi della Terra per curare la sua salute. In Nuova Zelanda, conobbe Pauline Parker e l’amicizia tra le due fu folgorante. Si pensò addirittura che tra le due ci fosse un rapporto omosessuale. Nel frattempo la famiglia di Juliet era vicina al divorzio e Juliet progettò, insieme all’amica, di tornare in Inghilterra con l’amica.

La proposta di vivere a Londra: le amiche si mettono d’accordo per uccidere la madre di Paulina

Quando la due decisero di ucciderla era il 1954. Il 25 agosto di quell’anno le due amiche, Juliet e Pauline, vennero condannate per omicidio ma ottennero una pena minore. All’epoca erano appena sedicenni e ottennero 5 anni di detenzione e il divieto di incontrarsi per la vita. La cella fu dura per Juliet che dopo aver scontato cinque anni di detenzione cambiò nome. A quel punto diventò la futura scrittrice che tutti conosciamo. Il processo penale ebbe una risonanza internazionale e indignò l’opinione pubblica.

Dopo la prigionia, Juliet che aveva cambiato nome in Anne Perry dalla nuova Zelanda si trasferì prima negli Stati Uniti poi in Scozia. Attualmente, la donna vive ancora lì nel paese di Portmahomack e vive con la madre. Il padre ha continuato la sua carriera di scienziato guidando i programmi militari britannici alla bomba all’idrogeno. Tra i suoi capolavori letterari i galli “Il boia di Cater Street”.

