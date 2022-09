Aurora Ramazzotti, il messaggio social ha fugato ogni dubbio: “ho provato a starne alla larga”. Ha annunciato che…

Finalmente, dopo giorni di rigoroso silenzio stampa, Aurora Ramazzotti è tornata a parlare attraverso i social: il messaggio lasciato dalla modella è sconvolgente

Bellissima, spigliata e intraprendente, Aurora Ramazzotti rispecchia in tutto e per tutto le caratteristiche dei suoi genitori. La classe 1996, che ha esordito in tv come co-conduttrice, ad oggi è una delle celebrità più amate sui social.

Negli scorsi giorni, tra l’altro, la 26enne è finita nell’occhio del ciclone a causa di uno scoop lanciato dal settimanale Chi. Dopo esser stata colta in flagrante a comprare un test di gravidanza in farmacia (in compagnia di mamma Michelle), la Ramazzotti è stata travolta da un’onda mediatica senza precedenti.

Eros e Michelle pronti a diventare nonni? Sui social si scatena il finimondo

Eros e Michelle pronti a diventare nonni? Questo lo scoop che nelle scorse ore ha tenuto banco in tutte le piattaforme social, senza possibilità alcuna di essere fermato.

La smentita di Aurora Ramazzotti – colta in flagrante da Chi mentre stava acquistando un test di gravidanza – non è ancora arrivata. I suoi fan, che attendono da giorni una replica da parte della modella, sono stati accontentati solo nella mattinata di oggi.

La figlia di Michelle, tornata a parlare su Instagram dopo essersi presa un momento di pausa, ha lasciato trapelare tutta la verità. L’arcano, a quanto è parso, sarebbe stato svelato.

Aurora Ramazzotti è davvero incinta? La risposta della modella non ammette dubbi

Nella mattinata di oggi, con una serie di Instagram stories, Aurora Ramazzotti ha ripreso ad interagire con il pubblico al suo solito modo goliardico.

La conduttrice, attraverso una carrellata di immagini, ha spiegato ai followers il suo stato d’animo attuale:

“Io che apro i dm in questi giorni”, “io che provo a stare alla larga dai social”, “ora vado ma… vi tengo d’occhio”

ha scritto Aurora, abbinando ogni singola frase ad un’immagine buffa che la ritrae. Con il suo solito piglio goliardico, la Ramazzotti ha lasciato intuire quanto le notizie trapelate in questi giorni fossero completamente infondate.

Con un’ultima foto, che la immortala in splendida forma, la modella ha voluto chiosare così: “ora sono tornata“. E, molto probabilmente, il suo ritorno coinciderà con una imminente e categorica smentita.

4 ANNI DI MATRIMONIO, CHIARA E FEDEZ FESTEGGIANO COSÌ. IL VIDEO