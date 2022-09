Riconoscete la bambina nella FOTO? Oggi è una delle conduttrici più amate della tv: incredibile!

Si tratta di una campana doc. Una presentatrice che ha portato al successo alcuni programmi Rai, tra i quali Detto fatto e Vieni da me.

Stiamo parlando di Caterina Balivo, nata a Napoli il 21 febbraio 1980. Dopo le superiori la sua carriera scolastica procede iscrivendosi all’Università Orientale di Napoli, scegliendo come indirizzo la facoltà di Scienze Internazionali e Diplomatiche.

Lascia il percorso a metà e non conseguirà mai la laurea; nonostante questo, però, decide di dedicarsi al giornalismo. Scrive per il Corriere di Caserta e, grazie ai suoi articoli, riesce ad ottenere il tesserino da pubblicista. Passa poi ad un altro tipo di esperienza, quella nel mondo dello spettacolo; la sua prima comparsa la fa al concorso di Miss Italia del 1999, al quale partecipa con la fascia di “Miss Amarea Moda Mare Campania”, arrivando addirittura terza nella puntata finale.

Al fianco di presentatori come Fabrizio Frizzi e Carlo Conti ottiene alcuni ruoli ( da valletta e inviata) in trasmissioni di spicco di Rai Uno, come Scommettiamo Che e I Raccomandati.