“È tardi”, Emma Marrone e la confessione che lascia senza parole: “è successo qualcosa?” – FOTO

Emma Marrone, la confessione apparsa all’interno del suo recente post ha lasciato il pubblico senza parole: analizziamo il motivo di tanto scalpore

Fortunata nel lavoro, sfortunata in amore: nessun proverbio potrebbe riassumere con parole più efficaci l’opinione che il pubblico italiano si è formato della splendida Emma Marrone. Eppure, a giudicare dagli scatti che costellano il suo feed di Instagram, alla salentina non sembrerebbe mancare proprio nulla.

Nonostante, in passato, si sia messa in gioco svariate volte a livello sentimentale, ad oggi l’ex vincitrice di “Amici” non manifesta la benché minima necessità di avere un compagno al proprio fianco. Soddisfatta sia in termini professionali che personali, Emma ha tutto ciò di cui necessita a portata di mano.

Emma Marrone tra affetti e lavoro: tutto sull’estate della splendida cantante

Un’estate trascorsa tra affetti e lavoro: questo, a giudicare dalle foto postate su Instagram, è il resoconto degli ultimi mesi trascorsi da Emma Marrone.

Oltre ad essersi concessa molti soggiorni in Puglia, dove ha avuto modo di ritrovare tutta la sua famiglia, la cantante si è dedicata con entusiasmo ai suoi progetti in qualità di attrice. Nel panorama dello spettacolo italiano, senza ombra di dubbio, non esiste artista più poliedrica di lei.

Seguita da quasi 6 milioni di fan, la salentina ha recentemente deliziato gli utenti attraverso un’immagine destinata ad ottenere una valanga di likes. Il motivo? La didascalia che accompagna lo scatto!

Emma Marrone lo confessa in una FOTO: “è tardi”. Cosa ha voluto dire la salentina?

L’ultima immagine che Emma Marrone ha postato su Instagram ha decisamente catturato le attenzioni degli utenti. Non solo per la scollatura clamorosa esibita dalla cantante, ma soprattutto per la descrizione che l’attrice ha voluto accompagnare allo scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

“è tardi. Pochi like. Molta vita”

ha scritto Emma, che ha condiviso il post proprio a ridosso della mezzanotte (un orario sicuramente sfavorevole in termini di likes).

Eppure, nonostante tutto, sono stati a dir poco numerosi i fan che non hanno mancato di commentare lo scatto della cantante: “è successo qualcosa?“, “hai gli occhietti felici“. E chissà che la Marrone, nelle prossime ore, non decida di rispondere alle domande dei suoi ammiratori…

