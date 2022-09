Giulia De Lellis, altro che Carlo: nel suo cuore c’è una star della musica

Giulia De Lellis sta vivendo un periodo molto felice della sua vita: dopo una magica estate, ha deciso di fare quattro chiacchiere con i suoi fans su Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più famose del mondo dello spettacolo. Il suo esordio è avvenuto nel 2016 quando ha iniziato la sua avventura a Uomini e Donne, con l’obiettivo di conquistare il cuore del famoso tronista Andrea Damante. Alla fine raggiunse il suo obiettivo e i due si ritrovarono ad uscire dal programma insieme.

Giulia De Lellis: “Niente rimpianti in amore”

Giulia e Andrea, purtroppo, si sono lasciati dopo poco tempo. Quando lei scoprì di essere stata tradita, chiuse questo capitolo della sua vita con Andrea. L’amore è più forte di tutto però, infatti per ben due volte Giulia si è ritrovata a dargli altre possibilità.

Adesso però la loro storia d’amore è finita per sempre, anche perché da più di un anno oramai Giulia ha ritrovato la felicità tra le braccia di Carlo Beretta. I due sono una coppia davvero molto affiatata e stanno vivendo un periodo piuttosto tranquillo delle loro vite, al punto tale che Giulia ha dichiarato nelle ultime storie di Instagram che sta aspettando la proposta di matrimonio.

Giulia e quella cotta per la star della musica

Facendo quattro chiacchiere con i fans, Giulia ha rivelato di non avere rimpianti riguardo al suo passato e ai suoi ex fidanzati. Infatti ha raccontato di non avere assolutamente dei conti in sospeso con nessuno di loro, e che ogni volta li ha chiamati quando sentiva di non aver chiarito qualcosa.

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I. s o d a G R I M ( @ a s a p r o c k y )

In ogni caso, oramai fa tutto parte del passato. Nel suo cuore c’è Carlo e… non solo.

“Ho una cotta per Asap Rocky”

Giulia, infatti, ha rivelato di aver sempre avuto una ossessione per il famoso rapper statunitense che ha raggiunto un successo incredibile in tutto il mondo.