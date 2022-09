Giulia Stabile non ci sta: anche la De Filippi ha sbagliato e così lei la corregge. Maria chiede aiuto e poi si scusa

Sono passati poco meno di due anni da quando una sconosciuta ragazzina con la passione per la danza è entrata nella scuola più famosa d’Italia e ne è uscita come personaggio amatissimo. Parliamo di Giulia Stabile che ne ha fatta di strada dalla vittoria di “Amici20”.

Proprio lei, infatti, non solo è diventata ballerina professionista nella scuola di Maria De Filippi ma è arrivata anche a condurre: “Tu si que vales” e “Intervista Stabile”. Due format che hanno fatto crescere ancora di più da parte del pubblico l’amore nei suoi confronti. E poi c’è la relazione con Sangiovanni, il giovane cantante conosciuto proprio ad “Amici” che ha scalato le classifiche con le sue hits.

Giulia al settimo cielo: per lei una grande occasione

Oggi per Giulia Stabile arriva un’altra grande notizia che è una vera soddisfazione per la sua carriera. È stata proprio lei ad annunciarlo sui social mostrando tutta la sua felicità. La vincitrice della ventesima edizione del talent di Maria De Filippi parteciperà all’evento On Dance – Accendiamo la danza organizzato da Roberto Bolle.

È stato proprio il noto ballerino a volerla tra i protagonisti dell’evento che si svolgerà il 5 settembre al Castello Sforzesco di Milano. Bolle “ha scritto in privato” alla ballerina e lei è letteralmente “schizzata in aria” come lei stessa ha raccontato. Una grande opportunità per Giulia che oltre che da Maria è stata notata anche da Bolle. Verso la moglie di Costanzo però lei ha mostrato una certa delusione.

Giulia Stabile e la gaffe della De Filippi: lei la corregge

È virale su TikTok il video in cui Giulia Stabile, ancora alunna della scuola di “Amici”, si mostra “delusa” dalla donna che ha decretato il suo successo: Maria De Filippi.

Lei si trova al centro dello studio e Maria De Filippi dialoga con lei sul mondo dei social. È qui che fa una grande gaffe e Giulia non ce la fa a non correggerla:

“Vabbè non ti sbaglià pure te però”

È così che la ballerina dice alla conduttrice che non riesce a pronunciare correttamente il suo soprannome: “Giugiu…” Maria arranca. La pronuncia corretta del nickname scelto dalla giovane per Instagram è Giugiulola. Maria chiede aiuto proprio a lei e si scusa per la gaffe.

4 ANNI DI MATRIMONIO, CHIARA E FEDEZ FESTEGGIANO COSÌ. IL VIDEO