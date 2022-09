Ilary Blasi, mamma perfetta: il look da primo giorno di scuola è pazzesco – FOTO

Vacanze finite, è il momento di tornare a scuola e a lavoro e c’è chi ha già iniziato il nuovo anno. Proprio ieri Ilary Blasi ha postato alcune foto della prima elementare di Isabel, Francesco Totti non era presente.

Per Isabel Totti è arrivato il grande giorno: l’inizio della prima elementare. La terza figlia di Ilary e Francesco è ormai grande e sta intraprendendo un nuovo percorso. Sui social, la mamma non ha esitato a pubblicare alcuni scatti del momento speciale e sono tanti ad aver notato l’assenza del pupone.

Non sappiamo i motivi ma qualcuno ritiene che l’ex capitano abbia avuto degli impegni lavorativi che lo hanno trattenuto, qualcun altro invece allude alla questione del divorzio.

Il look di Ilary Blasi per il primo giorno di scuola

Ilary per l’occasione ha sfoggiato un look diverso dal solito. Siamo abituati a vederla con completi, spacchi vertiginosi e scollature da urlo.

Per il primo giorno di scuola della piccola Isabel ha scelto un outfit casual che non è passato inosservato. Ha indossato un pantalone celeste e un top dello stesso colore, un paio di ciabatte ed ha lasciato che i capelli le scivolassero lungo la schiena. Zero trucco e filtri, almeno per questa volta, ma solo tanto amore tra mamma e figlia.

Ilary Blasi, una mamma forte e determinata

Negli ultimi mesi la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato l’argomento più gettonato. Nessuno si sarebbe aspettato una notizia del genere, visto che da venti anni la coppia era il simbolo dell’amore genuino e puro.

Eppure, il tempo passa e le cose cambiano, nessuno può sapere cosa succederà neanche i vip e così anche per il re e la regina di Roma è arrivato il momento di voltare pagina.

A differenza del pupone che sembra essere sparito dai social e non ha più condiviso nulla con i suoi fan, la bella conduttrice non ha perso occasione di pubblicare scatti mozzafiato nel corso della sua prima estate da single.

Dopo l’ufficializzazione della rottura, Ilary è volata con i suoi figli e sua sorella in Tanzania, poi a Sabaudia ed infine in montagna dove si è rilassata totalmente in compagnia di amici e conoscenti.

Non sarà facile, ma la Blasi ha forza e coraggio da vendere e tutti hanno notato quanto sia intraprendente e determinata, soprattutto in questo periodo di grandi cambiamenti.

