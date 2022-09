A Roma si gioca uno dei primi big match della stagione, valido per la quinta giornata di campionato. Le pagelle e il tabellino.

Maurizio Sarri rincontra la sua ex squadra e cerca di sfidare Spalletti per conquistare tre punti importantissimi in questo inizio di campionato.

La Lazio affronta il secondo esame di maturità dopo aver superato a pieni voti quello con l’Inter mentre il Napoli vuole riscattarsi dopo i pareggi con Lecce e Fiorentina.

Al 61′ arriva il gol che porta in vantaggio il Napoli con la grande botta del georgiano Kvaratskhelia, su assist di Anguissa: tiro imparabile che batte Provedel.

La cronaca dei 90′

La Lazio passa in vantaggio al 4′ grazie ad una grande azione di Felipe Anderson che crossa dalla destra per Zaccagni. Il centrocampista controlla e a limite dell’area infila Meret.

Il pareggio partenopeo arriva al 39′ con Kim che insacca di testa da calcio d’angolo. Gol convalidato dalla goal–line technology.

Lazio-Napoli: pagelle e tabellino

LAZIO – NAPOLI 1 – 1

MARCATORI: Zaccagni (L), Kim (N)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disp.: Maximiano, Adamonis, Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Radu, Basic, Bertini, Vecino, Marcos Antonio, Cancellieri, Pedro, Romero.

All.: Sarri

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano (49′ Politano), Osimhen, Kvaratskhelia.

A disp.: Marfella, Sirigu, Jesus, Olivera, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin Politano, Raspadori, Simeone.

All.: Spalletti