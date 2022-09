Marica Pellegrinelli, “il mio arrivederci” gela il sangue: la ex di Eros sconvolge i fan. È la fine

La modella sul suo profilo Instagram ha pubblicato uno scatto inequivocabile in cui saluta tutto e tutti e se ne va via. Che sta combinando?

Oggi vive una nuova storia d’amore con il produttore musicale William Djoko che le ha dato il sorriso dopo la fine della relazione con il cantante Eros Ramazzotti con cui è stata insieme 10 anni dal 2001.

Mamma di Raffaela Maria, 10 anni, e Gabrio Tullio, 6, avuti con l’ex compagno, la modella, attrice e conduttrice bergamasca classe 1988 sembra aver ripreso in mano le redini della sua vita e non passa momento in cui sui social non ringrazi per quanto di bello questa le ha riservato.

Da alcuni giorni inoltre Marica Pellegrinelli è a Venezia dove l’abbiamo vista sfilare sul red carpet con un abito da mille e una notte.

Marica Pellegrinelli radiosa a Venezia ’79: in Alberta Ferretti è una divinità

Da quando è arrivata al Lido due giorni fa abbiamo subito capito che Marica è stata scelta da Alberta Ferretti per rappresentare la sua collezione moda inverno 2022-23.

Non solo camicetta di seta e raso per fare il suo ingresso nella città lagunare ma anche lo splendido abito argento e grigio lungo fino ai piedi e a manica ampia con cui ha calcato il red carpet ieri. Una sorta di moderna armatura rivisitata magistralmente adornata nel tessuto ricamato del petto.

Décolleté a firma Aquazzurra e un trucco marcato sugli occhi come una fresca Giunone prima di entrare nel campo di battaglia. Cosa aspetta Marica per il prossimo futuro? Sembra che qualcosa bolla in pentola…

Fine estate per la ex di Eros, nuovi progetti in ballo

Qualche settimana fa la modella aveva solleticato la curiosità dei fan su Instagram pubblicando un doppio scatto realizzato a Panarea in shorts, costume intero verde bandiera e ciabattine in tinta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marica Pellegrinelli (@maricapellegrinelli)

Salutava tutti come fosse un addio sofferto, “Quando dico il “mio arrivederci” al mare 💙

Scriveva la giovane mentre assaporava il profumo del mare alle sue spalle che le muoveva i capelli e le solleticava la fantasia. Era la prima vacanza ufficiale con il suo William, e Marica rimpiangeva solo di non aver potuto prolungare quei giorni felici.

Nessun allarmismo però, in ballo per lei – oltre al già citato “Festival del cinema” – moltissime altre collaborazioni di moda e servizi fotografici, si vocifera che presto la rivedremo anche al cinema.

AURORA RAMAZOTTI INCINTA? IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE