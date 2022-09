Riconoscete questa ragazza? È figlia di una coppia famosissima dello showbiz: “uguale alla mamma” – FOTO

Bellissima e giovanissima. Possiamo dire che è la copia della mamma, una famosa scrittrice di tematiche food e presentatrice Tv. Il nome della ragazza nella foto è Matilde Caressa

Occhi scuri, lineamenti delicati e sul suo Instagram appare sempre impeccabile. Stiamo parlando di Matilde Caressa, primogenita di due volti noti della Tv.

Ecco chi sono i suoi genitori

La mamma è la famosa presentatrice Benedetta Parodi, appassionata ed esperta di food e scrittrice, sempre solare e sorridente. Il papà è Fabio Caressa, giornalista del canale Sky Sport. I due hanno tre figli, Matilde, la prima, Eleonora e Diego.

La più grande ha 19 anni e ha frequentato il liceo classico milanese Parini. Ora, però, sogna una carriera nella musica; il suo sogno, infatti, è fare la cantante, tanto che sul suo profilo social come descrizione si legge “Canto e scrivo”. Non è difficile, quindi, incappare in post dove la ragazza interpreta una canzone, mentre si accompagna al piano.

Dopo le superiori ha deciso, quindi, di provare a sfondare nel panorama musicale, iscrivendosi e studiando alla Cpm, l’università milanese di musica e canto. Una decisione che mamma e papà hanno appoggiato e della quale sono stati più che felici; i due sperano, che la figlia possa vivere della sua passione e farne il proprio lavoro.

Le parole di Fabio Caressa sui figli e sulla moglie

Riguardo il rapporto con i suoi tre figlia Caressa aveva dichiarato “Posso essere moderno nell’approccio, ma ritengo che la famiglia debba trasmettere valori saldi: impegno, rispetto, fiducia. E se c’è fiducia, può esserci libertà”.

Passa poi a commentare il suoi matrimonio, dicendo:

“Siamo cresciuti insieme, se continua è merito di entrambi. Anche se è Benedetta l’anima della famiglia. È lei che ci riunisce sempre tutti”

E prosegue poi, raccontando il primo incontro con Benedetta Parodi: “Io lavoravo a Telepiù, lei era la stagista della redazione. L’ho invitata a uscire un paio di volte, all’inizio ha fatto un po’ di resistenza. Dopo la prima uscita, Biscardi ci ha incrociato in corridoio. Non stavamo chiacchierando, siamo solo passati uno al fianco dell’altra. E dopo un po’ mi ha detto: “Che fai, esci con la Parodina?”