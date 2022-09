Gli sconti e le promozioni di MD per il mese di settembre promettono viaggi esclusivi a prezzi super vantaggiosi: tutti gli sconti ora disponibili.

“Cosa c’è di meglio di partire quando gli altri tornano?” È questa la proposta del marchio MD – con vantaggi e sconti oltre il 20 % – per i suoi clienti sul territorio della penisola al termine dell’attuale stagione estiva.

MD, “le migliori offerte” e promozioni per settembre

Dopo le gettonate promozioni riguardanti le “vacanze ad alta quota” di fine agosto 2022, il consorzio MD torna alla ribalta con un’altra novità di inizio settembre. Siete ancora indecisi se tornare a lavoro, continuare con la routine, oppure lasciarvi travolgere da un’esperienza indimenticabile appena al limite della bella stagione? In tal caso la proposta di MD – pubblicata in queste ore, con sue “le migliori offerte” – potrebbe fare al caso vostro.

Se siete tentati di scegliere “posticipa” al rientro a lavoro, allora la società italiana – operante dalla metà degli anni ’90 nel canale dell’hard discount – mostra di riservare per voi un trattamento vantaggioso con soggiorni in location esclusive a prezzi ultra convenienti.

MD promo settembre, tutti gli sconti su viaggi esclusivi

La promo di settembre contiene extra sconti fino al 20% su qualsiasi destinazione selezionata dalla catena. Nella sezione dedicata ai “viaggi” si rileva la possibilità di trascorrere, fra le location da sogno proposte, dai 2 ai 7 giorni in Calabria (RC), con “pensione completa, Tessera Club, servizio spiaggia e piscina scoperta” a partire da soli 119 euro, presso il Villaggio Club Altalia a quattro stelle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MD SpA (@md_spa_)

A seguire, per chi desidererebbe trascorrere invece del tempo in località di montagna, vi è la proposta riguardante il Trentino-Alto Adige (BZ). Qui, a partire da 155 euro, si potrà beneficiare delle comodità – tra cui sauna gratuita e suggestiva vista su panorami naturali . – messe a disposizione dalla struttura alberghiera di Hotel Post, a tre stelle.

“le migliori offerte per le tue vacanze di settembre”

Su MD Viaggi, in queste ore, la categoria proposte di settembre pare stia riscontrando un notevole successo fra la sua clientela, per la scelta delle mete prestabilite quanto delle promozioni che le accompagnano.

Per concludere in altrettanta bellezza, citando le spiagge più pulite di quest’annata, MD Viaggi propone anche la possibilità di trascorrere fino a una settimana in Toscana (LI), nel Villaggio La Cecinella. Da 215 euro si garantisce l’accesso a pensione completa e utilizzo della piscina scoperta della struttura con vista mare. Le ulteriori offerte e destinazioni sono consultabili sul sito ufficiale del consorzio nella sezione ad esse dedicata.