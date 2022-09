Settembre senza precedenti da Lidl, benvenuto benessere: “Non devi assolutamente perderteli”. Clienti euforici

La catena tedesca ha proposto un prodotto bio che in molti attendevano per depurare l’organismo in vista del cambio di stagione.

Settembre per molti è il mese della ripartenza, sia lavorativa che fisica e mentale. Si riprende la palestra, si inizia un corso di yoga messo da parte, si va dal nutrizionista oppure si cambia semplicemente alimentazione, incentrata di più sul bio e i 5 macro nutrienti che la dieta mediterranea tanto vanta.

Lo sa bene anche Lidl che è sempre sul pezzo e quindi ha deciso di proporre nei suoi scaffali un prodotto salutistico che in moltissimi clienti fedeli aspettavano da tempo. Finalmente sono tornati, non li vedavamo dalla scorsa primavera…

Lidl si è superato, puoi scegliere fra 4 amatissimi

Mangiare sano, con 5 pasti al giorno, carboidrati, grassi insaturi, proteine e fibre è sempre la scelta vincente. Se però si fatica ad assumere il corretto apporto di frutta e verdura – magari perché sempre di fretta – la scelta vincente è quella di comprare dei succhi o degli estratti a freddo già belli che confezionati da chi questo lavoro lo sa fare.

La catena tedesca l’anno scorso aveva proposto nello stesso periodo dei succhi golosi con tanta frutta all’interno ma vista la grande richiesta dei consumatori, ha pensato bene di allargare i gusti che ora sono 4 tra cui scegliere e fare scorta per l’autunno.

Lidl sbaraglia la concorrenza, arriva l’offerta imperdibile di settembre

Se siete indecisi su che gusto comprare nessun problema, Lidl ha soddisfatto i palati raffinati di tutti!

Potremmo dilungarci e decantare le loro infinite proprietà, ma il succo è che non devi assolutamente perderteli: sono arrivati i succhi bio di mela, arancia, carota e limone e di ananas, bergamotto e aloe verA 🍹 😋

Che cosa volere di più? Sono bottiglie di vetro da 0,30 ml con coperchio ermetico a marchio Solevita senza zuccheri aggiunti e completamente Bio Organic. Ottimi a colazione oppure per una pausa golosa in ufficio o a scuola. Fate scorta, siamo certi che finiranno a breve!

