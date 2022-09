Tomaso Trussardi, la verità sul sentimento per Michelle viene finalmente a galla: “la amo ancora, ma…”

Tomaso Trussardi prova ancora qualcosa per l’ex moglie Michelle Hunziker? La verità sui sentimenti dell’imprenditore viene a galla

In questi giorni la famiglia di Michelle Hunziker è letteralmente nell’occhio del ciclone. Il tutto è da ricondurre all’indiscrezione lanciata dal giornale di Alfonso Signorini, secondo cui la bellissima Aurora Ramazzotti aspetterebbe il suo primo bambino dal compagno Goffredo Cerza.

Proprio questo scoop – né confermato né smentito dalla diretta interessata – ha finito per oscurare il chiacchiericcio relativo alla situazione tra Michelle Hunziker e l’ex marito Tomaso Trussardi.

Voci recentissime hanno infatti parlato di un possibile ritorno di fiamma tra i due. La conduttrice, che avrebbe rimesso la fede del suo matrimonio, vuole davvero tornare tra le braccia dell’imprenditore?

Michelle Hunziker, la fine del rapporto con Tomaso Trussardi dopo dieci anni d’amore

Anche il secondo matrimonio della svizzera non ha avuto il lieto fine tanto sperato. La Hunziker, che con Trussardi è diventata mamma per la seconda e terza volta, si è trovata costretta a gettare la spugna.

Come rivelato dall’ex marito in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il rapporto con la conduttrice non sarebbe terminato a causa di tradimenti, ma per via di alcune problematiche caratteriali impossibili da superare.

“In questa nuova veste andiamo molto d’accordo” aveva assicurato l’imprenditore, che su insistenza dell’intervistatore era arrivato ad ammettere il sentimento che ancora lo legherebbe a Michelle. Parole, quelle di Trussardi, che non hanno lasciato spazio a dubbi.

L’imprenditore ammette quello che prova realmente per l’ex moglie: “la amo ancora, ma…”

Rassegnarsi alla fine di un amore così puro e importante non è mai semplice, soprattutto per i diretti interessati. Tomaso Trussardi, in un’intervista al Corriere rilasciata a pochi mesi di distanza dalla rottura con l’ex moglie, aveva fatto delle dichiarazioni davvero sconvolgenti.

“La fine di una relazione non è mai bella, non siamo felici. è la donna che ho amato di più e la amo ancora, ma in una forma diversa”

aveva spiegato l’imprenditore, lasciando intendere quanto Michelle Hunziker avesse rappresentato un vero e proprio spartiacque nella sua vita. Purtroppo, però, porre fine al matrimonio si è rivelata essere una scelta a dir poco inevitabile, specie per il bene delle due figlie.

