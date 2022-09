Vite al limite, irriconoscibile dopo il programma: chi è – FOTO

Ricordate tutti i protagonisti di “Vite al limite”? C’è chi dopo il programma è cambiato completamente tanto da essere irriconoscibile: ecco di chi stiamo parlando.

Dopo aver partecipato al programma “Vite al limite”, qualcuno ha cambiato completamente stile di vita, intraprendendo un percorso difficile ma allo stesso tempo ricco di soddisfazioni. Seguire le regole imposte dal Dottor Nowzaradan non è semplice e a volte frustrante, ma con impegno e determinazione, coraggio e voglia di fare, molti sono riusciti ad ottenere grandi risultati.

Tra i tanti protagonisti delle varie edizioni della trasmissione, vi ricordate Shantel Oglesby che aveva partecipato insieme al fratello, anche lui obeso? Scopriamo che fine ha fatto e come è diventata.

Vite al limite, il programma dal successo strepitoso

“Vite al limite” è uno dei programmi che ha riscosso più successo nel corso degli ultimi anni. Il debutto è avvenuto negli Stati Uniti e soltanto in un secondo momento è arrivato in Italia sul canale Real Time.

Si tratta di un format che racconta la lotta contro una malattia molto diffusa: l’obesità. Sono tanti i telespettatori appassionati alla trasmissione, sia per la bravura della produzione a mostrare la cruda realtà in cui si trovano a vivere milioni di persone, sia per il coraggio e l’intraprendenza di tutti coloro che provano a rinascere.

La storia di Shantel Oglesby

Aveva appena trentuno anni quando ha deciso di prendere in mano la sua vita e provare a cambiare. Shantel Oglesby fu una dei protagonisti più amati dal pubblico appassionato al programma.

All’inizio del percorso pesava 289 kg e non riusciva a fare niente da sola, senza l’aiuto di qualcuno. Sapeva che non sarebbe stato semplice, ma Shantel non ha perso la speranza ed ha seguito nel dettaglio e con determinazione la dieta data dal Dottor Nowzaradan.

La protagonista ha perso inizialmente 100 kg ed è uscita dal programma con un peso di 192 kg. Un successo strepitoso per la ragazza che anche lontano dai riflettori ha continuato il suo percorso ed oggi sembra un’altra.

Su Instagram, dove vanta di più di duemila follower, mostra se stessa: capelli rosa, trucco evidente e sempre sorridente. Inoltre, sarebbe diventata mamma da un po’ e per il momento avrebbe abbandonato il lavoro proprio per dedicarsi esclusivamente a suo figlio. La giovane donna è l’esempio assoluto che nella vita tutto può succedere, basta volerlo.

