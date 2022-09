Da Acqua&Sapone trovi solo i VERI uomini, il nuovo testimoniale è un volto amatissimo dal gentil sesso

La catena specializzata per la cura ed il benessere personale ha inserito nel suo staff un volto molto noto, troppo bello per essere vero!

Acqua & Sapone Srl è stata fondata nel 1992, ed è ancora oggi la più grande catena italiana specializzata nel settore di igiene, pulizia della casa e profumeria.

L’idea è stata sviluppata ormai 30 anni fa da 9 amici imprenditori già presenti nel settore del retail che hanno dato vita ad una società consortile, la Cedas, che aveva l’obiettivo di sviluppare negozi impegnati unicamente nel settore della cosmeceutica.

E questo sogno si è avverato, visto che l’azienda è capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale e anche le campagne sociale e tv sono un loro fiore all’occhiello.

Acqua&Sapone punta su tv e social

In tv gli spot di Acqua&Sapone sono molto frequenti e si alternano diversi volti noti del piccolo schermo come showgirl, comiche, conduttrici.

Ricordiamo tutti Giuliana Moreira e Alessia Mancini, che per ultime hanno preso il testimone delle sue campagne pubblicitarie, sempre descrivendo una realtà aggiornata sulle ultime tendenze, conveniente e concorrenziale per quanto riguarda la qualità-prezzo offerta.

Da qualche giorno però l’azienda ha deciso di accontentare il gentil sesso portando in scena un volto noto della tv che moltissime adorano…

Luca Onestini per Acqua&Sapone, che cosa volere di più?

L’ultimo post Instagram in poche ore ha raccolto qualche migliaio di like. Il motivo? Perché vediamo Luca Onestini – ex tronista di “Uomini e Donne 2016-17 – seduto in un’auto sportiva con sedili in pelle, canotta bianca e camicia aperta, rosario al collo, occhiali scuri e capelli lunghi alle spalle scompigliati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Acqua & Sapone (@acquaesaponeofficial)

Sembra Lenny Kravitz, stessa postura e fattezza da cattivo ragazzo. Peccato però che il tutto sia ingentilito da una busta della spesa marchiata Acqua&Sapone che troneggia nel sedile del passeggero a dimostrazione che anche gli uomini duri fanno la spesa lì.

Ci piacciono gli uomini quando fanno la SPESA CONVENIENTE! 🛍 😉

“Perché nei nostri punti vendita trovi tutto, ma proprio tutto per la cura della persona e della casa, per i tuoi pets e per ogni necessità! ✨ Scopri subito le nostre fantastiche OFFERTE NAZIONALI ✨ su acquaesapone.it”. Termina il post.

