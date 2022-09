Alena Seredova, dal grande amore alla drammatica fine: retroscena da brivido sulla fine con Buffon

Uniti da un sentimento travolgente, per molti anni la Seredova e Buffon hanno fatto coppia fissa per poi dirsi addio. Emerge un retroscena amaro.

Sono otto gli anni in cui Alena Seredova e Buffon sono stati legati. Lei nota modella, attrice e dirigente sportiva, nata a Praga – naturalizzata italiana – lui famoso portiere del Parma, hanno fatto coppia fissa per diverso tempo, dando vita a una delle coppie più amate dello spettacolo.

Uno al fianco dell’altra hanno costruito una splendida famiglia, dando alla luce due figli. Tuttavia le cose hanno poi preso una piega nefasta, portandogli all’addio più amaro: nel 2014 si sono lasciati in un modo molto triste, tanto che la vicenda ha catalizzato per mesi l’attenzione dei media.

Alena Seredova e l’amara scoperta su Buffon: retroscena agghiacciante

Essere un personaggio famoso ha sicuramente molto pro, ma anche innumerevoli contro. Tra questi essere sempre al centro dell’attenzione e talvolta rischiare di trovarsi nel ciclone del gossip.

Così è accaduto alla Seredova che non solo è stata colpita da un forte rumore mediatico per la sua vita sentimentale, ma soprattutto ha scoperto il tradimento di Buffon proprio tramite i media.

In particolare mentre stava viaggiando in auto ha appreso dalla radio come il portiere – ancora suo compagno – stesse frequentando nel mentre Ilaria d’Amico.

Alena Seredova e il dolore implacabile: come l’ha superato

Per riuscire a tirarsi su dopo quella pesante batosta, la Seredova ha fatto di tutto per ritrovare il suo equilibrio.

In particolare ha messo al centro se stessa, coccolandosi con piccoli gesti come curare i suoi look e il make-up, nel desiderio di riscoprire la sua femminilità. Inoltre per nascondere il dolore era solita sorridere quanto più possibile in ogni occasione.

Dopo anni da quel periodo così difficile ha ritrovato la serenità al fianco di Alessandro Nasti dal quale ha avuto nel 2020 una figlia.

Di recente i due hanno annunciato come il prossimo anno diranno il fatidico sì: Alena ha già ricevuto un prezioso anello di fidanzamento, pegno dell’amore del suo compagno grazie a cui ha ritrovato il sorriso, tanto che la triste vicenda con Gigi Buffon è ormai solo un ricordo lontano.

