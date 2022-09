Alessia Marcuzzi, perché è finita con Facchinetti? Il papà Roby spiffera tutto: “Ho sofferto moltissimo”

Dopo anni scopriamo il motivo della rottura tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti: cosa è successo tra loro.

E’ stata una delle coppie più amate ma chiacchierate, Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti sono stati insieme qualche anno per poi separarsi dopo due anni di matrimonio e la nascita della loro bambina Mia.

Oggi, rappresentato l’esempio di amore puro che allontana il rancore e la gelosia. Entrambi felicemente sposati con altre persone, non perdono occasione di trascorrere del tempo insieme, tanto da andare in vacanza nello stesso posto come una grande famiglia. Nessuno ha mai saputo il motivo che li portati a divorziare, ma in una delle ultime interviste è stato proprio il papà del dj a rivelare la verità. Ecco cosa ha raccontato Roby Facchinetti.

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, il loro piccolo grande amore

Si sono conosciuti dodici anni fa e il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Tutti pensavano che si trattasse di una trovata pubblicitaria ed invece la storia è andata avanti fino ad arrivare al matrimonio e alla nascita di Mia.

In un’intervista rilasciata a Chi, Francesco Facchinetti, all’epoca dj, aveva dichiarato

Io e alessia siamo innamorati pazzi.

E la diretta interessata aveva spiegato a Vanity Fair

i giornali ci hanno definito ‘la coppia dell’anno’. Ma due non si possono semplicemente piacere, avere un’attrazione fisica, condividere una passione?.

Il motivo della rottura, le parole di Roby Facchinetti

Nessuno dei due ha mai riferito dettagli riguardo alla fine della storia d’amore a differenza di Roby Facchinetti, da tutti conosciuto come uno dei componenti dei Pooh, padre del dj.

In una lunga intervista a DiPiù ha spiegato che tra Alessia e Francesco qualcosa si è rotto a causa di incompatibilità caratteriale. La coppia ha cercato in molti modi di superare queste incongruenze, fino a quando il loro amore è scemato.

Nessun rancore o cattiveria, solo tanta stima e affetto tra i due che oggi fanno invidia al mondo. Una volta, il dj ha affermato

COSì SI DOVREBBERO COMPORTARE LE PERSONE INTELLIGENTI.

Nonostante siano divorziati da anni e ognuno si è rifatto una vita con altre persone, i fan li seguono sui social come se fossero ancora una coppia, ma speciale e piena d’amore da donare agli altri.

