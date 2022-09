Annalisa è arrivata al Festival di Venezia e con i suoi outfit e la sua bellezza ha incantato tutti: la cantante di Amici di Maria De Filippi è sempre più incredibile

Era solo una ragazzina quando esordì ad Amici di Maria De Filippi: stiamo parlando di Annalisa, la cantante con i capelli rossi, la frangetta e la voce d’angelo che cantava nel talent show più seguito della televisione italiana. Non avrebbe mai immaginato che quello sarebbe stato l’inizio di una brillante carriera.

Annalisa conquista Venezia

Forse in quel periodo Annalisa non era ancora pronta ad affrontare il successo, infatti non fu lei a vincere quella edizione. Eppure, con il passare degli anni, è riuscita a diventare sempre più famosa e amata, diventando una delle cantanti più note del panorama musicale italiano.

Annalisa in questi anni è diventata la regina delle hit estive e, ogni anno, ci fa ballare e cantare per mesi con le sue canzoni. Ha imparato a distinguersi dagli altri e ad oggi la sua voce e le sue canzoni sono indistinguibili.

Il suo outfit incanta tutti

Dopo un’estate in cui ci ha fatto ballare con la sua “Tropicana”, Annalisa ha concluso al meglio questa stagione presentandosi al Festival del Cinema di Venezia, uno degli eventi più attesi dell’anno da parte dei personaggi famosi.

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c. o n d I v I s o d a A N N A L I S A ( @ n a l I a n n a l I s a)

Annalisa si è presentata con diversi look, eleganti e raffinati, che hanno conquistato tutti. Non è facile trovare i vestiti giusti per un evento così importante, ma lei non ha subito critiche di nessun tipo.

Ci sono le donne, e poi ci sono le dee!!! Dal 2010 una crescita sempre più costante, sicura, inarrestabile!! Sei bellissima!

Sotto al suo ultimo post pubblicato su Instagram, ci sono tantissimi complimenti da parte dei suoi followers che in questi anni hanno assistito alla sua crescita sia artistica che estetica.