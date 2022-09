Aurora Ramazzotti è incinta? La figlia della Hunziker rompe il silenzio

Aurora Ramazzotti sta dominando le copertine del gossip in questi giorni: infatti, proprio di recente, è esploso un gossip che ha acceso i riflettori su di lei

Aurora Ramazzotti è, senza ombra di dubbio, una delle donne più famose del mondo dei social. Come potrebbe essere altrimenti? In tanti l’hanno praticamente vista nascere, dal momento che Aurora è la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker. Lei è tutto ciò che rimane di quell’amore che, trent’anni ha, fatto sognare milioni di persone.

Aurora Ramazzotti è incinta?

Aurora è sempre stata sotto ai riflettori, scatenando sempre tantissima curiosità intorno alla sua vita. Non ha mai stuzzicato il mondo del gossip a dire il vero, anche perché Aurora in tutti questi anni è sempre stata con il suo storico fidanzato Goffredo.

Le uniche voci che sono state dette sul suo conto in questi anni riguardavano delle presunte gravidanze, ma sono sempre state cose piuttosto infondate. Fino a che, un po’ di settimane fa, Aurora non è stata vista insieme a Michelle in una farmacia mentre acquistavano un test di gravidanza. A questo punto, tutti hanno cominciato a domandarsi: il test era per la madre o per la figlia?

Aurora rompe il silenzio

Poi, sul settimanale Chi di Alfonso Signorini, è scoppiato questo gossip che si è dilagato a macchia d’olio. Proprio per questo motivo, in questi giorni non si parla d’altro. Aurora è sparita dai social per un po’, poi è tornata pubblicando delle storie.

“Ci vuole calma”

Non ha del tutto smentito la notizia, ma da quello che ha pubblicato pare proprio che niente di tutto ciò che è stato detto sul suo conto sia vero. Dunque, a quanto pare, Aurora non è affatto il dolce attesa.