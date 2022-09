Belen, l’ultima Instagram story toglie il fiato: ora sappiamo chi è il suo grande amore… FOTO SPAZIALE

Belen Rodriguez fa cadere i freni inibitori e mostra tutto alla sua grande famiglia social. Lo scatto dolcissimo parla da solo

Tempo di tornare a scuola per bambini ed adolescenti. Chi prima e chi dopo, è un passo che tocca a tutti. Così in questi giorni stiamo vedendo su Instagram il ritorno tra i banchi di molti figli vip che frequentano, con la quasi certezza, prestigiose scuole private.

Da Nathan Falco Briatore ad Isabel Totti, è arrivato anche il turno di Santiago De Martino. Tutti con un po’ di anticipo rispetto agli istituti pubblici. Con Santiago c’è mamma Belen che lo accompagna, assente invece papà Stefano che come abbiamo visto è stato ospite al Festival del Cinema di Venezia.

Stefano senza Belen a Venezia: ecco perché

Che Stefano De Martino e Belen Rodriguez siano tornati insieme ormai non è più un mistero. Nel corso dell’estate ci hanno dato modo di vedere, anche se in maniera piuttosto velata, il loro nuovo riavvicinamento, per la felicità dei fan ma sicuramente del piccolo Santiago che finalmente è tornato a vedere i suoi genitori uniti e felici.

Proprio per questo in molti si aspettavano di vederli insieme sul red carpet di Venezia e invece non è successo. L’ex ballerino si è presentato da solo e non accompagnato da sua moglie con la quale, dopo l’ennesima separazione e la nascita di Luna Marie figlia di Antonino Spinalbese, è ritornata la sintonia e l’amore.

Per quest’anno dunque è sfumata la possibilità di vedere Stefano e Belen mano nella mano, sfilare sul tappeto rosso. Al momento l’argentina preferisce fare la mamma. Proprio lei su Instagram ha mostrato una foto spaziale.

Belen e la FOTO dolcissima: è vero amore

Un momento di dolcezza e tenerezza immortalato dal cellulare e condiviso con la sua grande famiglia social. Belen lascia cadere i freni inibitori e ci porta nel suo mondo. Ci parla di un amore forte, indissolubile. Quale? Quello che c’è tra suo figlio Santiago e suo padre, Stefano De Martino.

Tornato da Venezia, il presentatore ha riabbracciato il piccolo ed evidentemente anche la sua compagna. Momento di reunion che Belen ha immortalato scrivendo a corredo dello scatto:

“El amore ed lo mas fuerte”

Santiago seduto sulle gambe del papà lo abbraccia ed il conduttore Rai lo guarda con gli occhi dell’amore. Una foto veramente bella che parla da sola, senza bisogno di commenti. I fan apprezzano molto a applaudono a questo momento idilliaco.

