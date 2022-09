Davide Donadei sbotta sui social, è inferocito: “Roberta Di Padua? Se solo avessi voluto…”

L’ex tronista Davide Donadei, dopo esser stato beccato in compagnia della dama Roberta Di Padua, si sfoga sui social: ecco cosa ha rivelato

Ormai da qualche giorno non si fa che parlare di questa inaspettata “coppia” dello showbiz. Lui ex tronista di “Uomini e Donne” che, solamente un anno e mezzo fa, abbandonava lo studio insieme all’ex fidanzata Chiara Rabbi. Lei ex dama del programma con un passato da vera femme fatale.

Roberta Di Padua, data la sensualità avvenente e il carattere più che determinato, non ha mancato di attirare l’attenzione di moltissimi pretendenti del parterre. Persino Davide Donadei, all’epoca del suo percorso in trasmissione, non si era trattenuto in termini di apprezzamenti.

Ma è proprio nelle ultime ore che questa coppia (mai formatasi) è tornata alla ribalta sui social. Davide e Roberta, beccati insieme in occasione di una cena, sono finiti nel bel mezzo di una polemica social.

“Uomini e Donne”, i precedenti tra Davide e Roberta: ecco cosa accadde durante il percorso dell’ex tronista

Durante il suo percorso sul trono, durato dal settembre 2020 al febbraio 2021, Davide Donadei non si era risparmiato, in termini di apprezzamenti, nei confronti delle dame del parterre.

In particolare, colei che aveva maggiormente attirato le attenzioni del pugliese era stata la sensualissima Roberta Di Padua. Proprio di recente, Donadei e la dama di Cassino si sono resi protagonisti di una vicenda che ha dell’incredibile.

Entrambi single e ormai fuori da qualunque dinamica televisiva, i due sono stati beccati a cena insieme. Ma cosa c’è davvero tra l’ex fidanzato di Chiara Rabbi e la splendida dama? A rivelarlo è stato proprio Davide mediante le stories di Instagram.

L’ex tronista ha vuotato il sacco: “Roberta Di Padua? Se solo avessi voluto…”

Mediante una serie di video pubblicati tramite le Instagram stories, Davide Donadei ha inteso zittire tutti coloro che continuano a speculare in merito alla presunta relazione che l’ex tronista avrebbe intrecciato con Roberta Di Padua.

L’ex di Chiara Rabbi, stanco delle insinuazioni dei followers, ha replicato in questi termini:

“Sono cinque mesi che sono single, non devo rendere conto a nessuno. E poi, se solo avessi voluto, non mi sarei fatto beccare. Quindi meno chiacchiere”.

Leggendo tra le righe, la situazione tra Donadei e la Di Padua appare piuttosto chiara. I due ex protagonisti di “Uomini e Donne”, che non avevano nulla da nascondere, hanno preferito incontrarsi alla luce del sole proprio come avrebbero fatto due vecchi amici.

