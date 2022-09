“Che quadricipiti!”, Diletta Leotta palleggia in tacchi a spillo – VIDEO

Diletta Leotta lascia fiato i suoi fan con un palleggio da urlo, la conduttrice di DAZN infiamma la platea con stile e sensualità

Una vera e propria celebrità ormai da tempo, in tv e sui social. C’è chi la ritiene la più amata dagli italiani e probabilmente non a torto. Quando si parla di Diletta Leotta, del resto, si va assolutamente sul sicuro.

La splendida conduttrice siciliana, 31 anni compiuti da poco, è il volto principale di DAZN, colei che ormai da anni ci accompagna nelle domeniche calcistiche e raccoglie consensi a scena aperta per professionalità, classe, eleganza, bellezza mozzafiato, che dimostra in ogni occasione.

Diletta Leotta, sempre più regina del calcio televisivo e dei social: scatenata

Il suo seguito sui social, sempre più ampio, parla da solo. Diletta muove quasi otto milioni e mezzo di follower su Instagram, a riprova del fatto di essere già diventata una icona assoluta.

Sensualità spettacolare e fuori controllo, che gli ammiratori hanno già potuto godersi nel corso dell’estate. Ma ora, Diletta è tornata al suo posto, quello che più ama e che amano anche i suoi fan, il terreno di gioco. Con un campionato già entrato nel vivo e che la vede in prima fila, sui campi dei big match della Serie A.

Diletta Leotta super a San Siro, palleggio perfetto e minigonna che si solleva: visione da favola

Oggi, ancora una volta, Diletta è di scena a San Siro, alla ‘Scala’ del calcio, per il derby tra Milan e Inter. Un match attesissimo ma dove tra i motivi di interesse non ci sono solo le squadre in campo, bensì anche lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Pronta al fischio d’inizio, Diletta presenta il match sul suo profilo Instagram con alcuni palleggi mozzafiato:

Manca poco al calcio d’inizio del derby di Milano. Noi siamo pronti, e voi?

Palleggi che non possono lasciare indifferenti. Oltre a essere tecnicamente ben eseguiti, ci fanno ammirare le gambe perfette di Diletta (“Che quadricipiti!”, commenta qualcuno), fuoriuscire da una minigonna spaziale. E il resto lo fa la camicetta, aperta quel tanto che basta. La scollatura della fantastica conduttrice risalta come non mai, in pochissimo tempo il post viene assaltato di like e commenti, come sempre. Il derby ha già una protagonista annunciata.

