Dipendenti statali, arretrati in arrivo in busta paga: fino a 3.000 euro, a chi spettano

Sono previsti gli arretrati per i dipendenti pubblici relativi l’anno 2019-2020 con punte anche di 3.000 euro. Vediamo come e quando poterli ricevere.

Finalmente l’economia di sta sbloccando e a beneficiarne, almeno per il momento, quei dipendenti statali che ancora non avevano ricevuto gli arretrati degli anni dal 2019 al 2021 e i primi dieci mesi del 2022.

I primi a ricevere il tesoretto sono stati i lavoratori dei ministeri che hanno ricevuto a luglio scorso un bonus anche di 2.900 euro in molti casi.

Le altre categorie che beneficeranno dell’integrazione saranno ora gli infermieri e chi lavora nelle cliniche e ospedali, gli enti locali e la scuola.

Fino a 3.000 euro in busta paga per i dipendenti pubblici

I prossimi saranno quindi tutte le persone come medici che lavorano in ospedale e cliniche pubbliche che dovrebbero ricevere un bonus che varia dai 2.268 euro ai 3.135 euro (da considerare lordi).

Cambia qualcosa invece per gli infermieri che dovranno ricevere anche la nuova indennità prevista dal Ccnl che potrebbe portare gli arretrati a 3.777 euro (sempre lordi) per gli inquadramenti più bassi. Ci saranno però anche picchi confermati di 4.736 euro per il livello D6.

Che cosa devono aspettarsi invece gli enti locali e la scuola? Vediamo nel dettaglio come si è evoluta la situazione negli ultimi mesi.

Cambia tutto per i dipendenti comunali, firmata l’intesa tra sindacati e Aran

Come fa sapere il Corriere, è stata raggiunta e poi siglata lo scorso 5 agosto un’intesa tra i sindacati e Aran che porta ad un aumento medio di circa 100 euro in busta paga per i lavoratori comunali e gli insegnanti.

Ora questa decisione deve essere validata dal Ministero dell’Economia e dalla Corte dei Conti.

L’iter dovrebbe essere completato per dicembre 2022, con la conseguente erogazione degli arretrati che oscillano tra 1.444 euro E 1.977 euro lordi.

Al momento ancora molte questioni economiche sono al vaglio per colpa del fermo estivo prolungato, si spera che le scadenze vengano rispettate e che entro fine anno tutti i saldi vengano ripristinati in busta paga come da accordo.

AURORA RAMAZOTTI INCINTA? IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE