Estate in diretta, “Buone notizie, è incinta”: Roberta Capua non riesce più a nasconderlo

Bebè in arrivo all’“Estate in diretta”, l’annuncio della conduttrice Roberta Capua ha sorpreso il pubblico che è impazzito alla notizia: tutti i dettagli sulla gravidanza.

Dall’inizio della bella stagione, Roberta Capua e Semprini Gianluca hanno fatto compagnia al pubblico italiano con il programma “Estate in diretta”, dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi su Rai 1.

Tra tutte le notizie date in questo periodo, nessuno si sarebbe aspettato l’annuncio fatto qualche giorno fa dalla conduttrice: bebè in arrivo, chi diventerà mamma?

Estate in diretta, quando finisce: tutti i dettagli

Il 6 giugno “Estate in diretta” ha aperto le porte alla stagione portando con sé tante novità e storie speciali. Ormai i due conduttori sanno come attirare l’attenzione dei telespettatori che non perdono occasione di seguire le puntate.

Ogni appuntamento è una sorpresa, eventi diversi si susseguono e le notizie non tardano mai ad arrivare. Presto, però, tutto questo finirà dal momento che inizierà una nuovo anno televisivo con il ripristino dei programmi invernali previsti dal palinsesto Rai. L’ultima puntata si terrà il 9 settembre e il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa ha preparato la produzione per l’evento.

Bebè in arrivo: l’annuncio inatteso

Mentre Gianluca Semprini è più restio nel diffondere alcune notizie, Roberta Capua si lascia andare a qualche scoop e lo ha fatto anche in una delle ultime puntate quando ha annunciato una notizia strepitosa.

Nella seconda parte dell’appuntamento di “Estate in diretta” dedicata al gossip, Aurora Ramazzotti è diventata la protagonista assoluta, dal momento che starebbe per diventare mamma.

Così la Capua ha annunciato

Ci sono delle buone notizie: aurora ramazzotti sarebbe in dolce attesa e noi le facciamo tanti auguri.

Per adesso, però, la presunta futura mamma non avrebbe confermato la notizia pubblicata in esclusiva sul settimanale Chi, uscito il 31 agosto. Nessuna reazione neanche da parte di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti che diventerebbero nonni.

L’unico che ha commentato l’accaduto è stato Tommaso Zorzi che in una Instagram Stories ha spiegato

MA A ME NON RISULTA

Eppure, in quel di Sardegna mamma Michelle e Aurora avevano comprato un test di gravidanza: che fosse solo un falso allarme? Non ci resta che attendere per avere maggiori dettagli al riguardo.

ANGELA CELENTANO, LE ULTIME NOVITÀ NEL VIDEO DEL TG DI YESLIFE