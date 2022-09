Francesco Totti è finito per l’ennesima volta nel mirino per il suo addio a Ilary Blasi: questa volta a catalizzare l’attenzione una confessione di un suo caro amico.

Se con l’estate il divorzio tra Totti e Ilary Blasi è andato a rilento per i tempi delle ferie, con l’arrivo di settembre i lavori riprendono.

I loro avvocati si sono rimessi all’opera per trovare un accordo su come spartire l’immenso patrimonio della coppia: insieme hanno dato vita ad aziende, accumulato molti bene e dato alla luce tre splendidi figli quali Chanel, Isabel e Cristian. Emerge un retroscena clamoroso su come sta vivendo questo buio periodo l’ex calciatore.

Francesco Totti, il rimpianto più grande su Ilary

Sofferenza alle stelle. Il cuore di Francesco Totti sarebbe carico di dolore per l’addio con la Blasi, dopo 20 anni di storia e 17 anni di matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi Fanpage (@ilary_blasi_fanpage)

Totti sarebbe ormai in pessimi rapporti con l’ex e la cosa lo starebbe facendo soffrire moltissimo. A raccontare il suo stato Alex Nuccetelli, suo amico stretto che si sarebbe lasciato andare con una confessione senza precedenti svelando un grande rimpianto dell’ex capitano.

Totti: confessione clamorosa del suo caro amico

Totti desidera evitare in ogni modo qualsiasi lunga trafila nel divorzio con la Blasi: la sua più grande paura è quella di far soffrire i suoi figli, già nell’occhio dei media per il clamore mediatico generato della sua fine con la loro madre.

Totti (Instagram) – YESLIFE.IT

se la blasi avessi fatto qualcosa in più non si sarebbe allontanato

Questa la confessione clamorosa di Alex Nuccetelli, amico dell’ex calciatore. Parole in cui si percepisce il grande rimpianto di Francesco: nonostante stia frequentando Noemi Bocchi, il ricordo di Ilary sembra essere ancora vivo.

La sofferenza in lui sarebbe molto folte nel dispiacere totale per lo sgretolarsi della sua famiglia. Il motivo di questo addio non sarebbe la Bocchi e pertanto lui non vorrebbe in nessun modo che si possa ipotizzare come la sua nuova fiamma sia la ragione dell’addio all’ex moglie.

4 ANNI DI MATRIMONIO, CHIARA E FEDEZ FESTEGGIANO COSÌ. IL VIDEO