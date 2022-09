Letizia di Spagna, dolore immenso: grande sofferenza, costretta alla decisione più drastica

Emerge un retroscena da brivido su Letizia di Spagna: si tratta di una sofferenza che l’ha portata a una drastica decisione. Grande rinuncia per la moglie di Felipe, costretta a una grande rinuncia.

Dolore e dispiacere. Questo quanto sta vivendo Letizia di Spagna colpita da una grande sofferenza, talmente forte da portarla a una drastica decisione.

Prossima ai 50 anni – li compirà il prossimo 15 settembre – la Regina Consorte è stata costretta a una rinuncia per via di questa criticità che sta impattando molto sulla sua vita.

Moglie di Felipe da 18 anni, mamma di Leonor e Sofia, la sua esistenza finisce spesso nell’occhio del ciclone: coi riflettori puntanti in ogni occasione, a far parlare sono i suoi look. La Ortiz – ex giornalista – è, infatti, considerata un’icona di stile, tanto che ogni suo outfit è una fonte d’ispirazione a livello globale.

Tra le reali più amate proprio per il suo gusto in fatto di moda, sale la preoccupazione per una difficoltà impattante che sta affrontando.

Letizia di Spagna sofferente: retroscena da brivido, cosa sta succedendo

Letizia di Spagna è stata costretta a una decisione netta a seguito di una fastidio che l’ha perseguita da diverso tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Reina Letizia (Queen Letizia) (@reinaletiziadeespana)

La moglie di Felipe negli ultimi mesi è apparsa sempre più con le scarpe basse o le zeppe in corda, lasciando i tacchi nella scarpiera.

Questo non è stato dettato da una scelta di stile, ma da un problema di salute: la Ortiz sta soffrendo per un forte dolore ai piede in quanto ha una patologia plantare. Si tratta della metatarsalgia, dolorosa malattia che colpisce l’avampiede provocando molta sofferenza.

Letizia di Spagna non ne può più: decisione clamorosa

Durante le vacanze estive appena trascorse a Palma di Maiorca, la Ortiz ha indossato solo scarpe basse ed espadrillas dalla zeppe alta e spessa, evitando in questo modo i tacchi.

Queste scarpe sono ormai intolleranti per la Regina Consorte in quanto le provocano un dolore molto forte per via della sua metatarsalgia.

Nonostante questa rinuncia il suo stile non ne ha risentito: i suoi look continuano a ispirare milioni di donne da tutto il mondo.

A seguire le sue orme sono anche le figlie Leonor e Sofia che come lei hanno sfoggiato nelle ultime apparizioni pubbliche le espadrillas, scarpe protagoniste degli armadi reali visto che non mancano anche nei look di Beatrice Borromeo e Kate Middleton.

4 ANNI DI MATRIMONIO, CHIARA E FEDEZ FESTEGGIANO COSÌ. IL VIDEO