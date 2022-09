Natalia Paragoni ha lasciato il web senza fiato scoprendo il suo fisico divino. Il bikini minuscolo non contiene le curve da infarto: subito è un boom di commenti.

Temperatura del web in rialzo a seguito dell’ultimo scatto condiviso su Instagram da Natalia Paragoni.

La classe 1997, di origini lombarde, è diventata conosciuta per la partecipazione a “Uomini e donne” dove ha conosciuto Andrea Zelletta, con cui oggi fa coppia fissa.

Uniti da un forte sentimento, i due sono apparsi di recente sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia lasciando senza fiato: entrambi influencer la loro partecipazione ha destato molti commenti.

Per lei solo parole positive – il suo look è stato adorato – mentre lui è stato criticato per la pettinatura. Nonostante tutti i due hanno condiviso un momento magico: dopo l’apparizione in Laguna, la Paragoni ha lasciato di nuovo i fan senza parole con un nuovo scatto da urlo.

Natalia Paragoni, il bikini striminzito fa sognare: Instagram si blocca

A far sognare i fan della Paragoni, un costume molto stretto che l’influencer ha indossato, scoprendo così le sue curve ipnotiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Si tratta di un modello intrecciato che ha messo in risalto il suo punto vita: molto piccolo non contiene le sue forme esplosive, tanto che l’immaginazione dei fan è stata stuzzicata.

Tra cuori e complimenti il post è stato un grande successo, come d’altronde accade a seguito di ogni contenuto condiviso dall’influncer.

Natalia Paragoni irresistibile: fisico spettacolare, fan in tilt

Nonostante l’arrivo di settembre, la Paragoni è nostalgica: per non dimenticare già l’estate ha condiviso un nuovo scatto da urlo in cui è ritratta in bikini.

fisico spettacolare

È solo uno dei tanti commenti di apprezzamento che si legge nei commenti al carosello di foto in cui Natalia è ritratta in tutta la sua bellezza. Ancora una volta è riuscita a mandare in tilt Instagram, dando il buongiorno in un modo travolgente.

4 ANNI DI MATRIMONIO, CHIARA E FEDEZ FESTEGGIANO COSÌ. IL VIDEO