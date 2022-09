Valentina Vignali mette k.o. il web: “Non riesco a dimenticare”. La FOTO mostra tutto e (forse) anche di più

Lo scatto postato da Valentina Vignali ha messo i fan k.o. Una visuale simile è difficile da dimenticare, la parte più bella è sugli smartphone di tutti.

Uno spettacolo unico nel suo genere, una prospettiva che regala dolci e piacevoli emozioni. La campionessa di basket, Valentina Vignali, ha fatto canestro con una foto da fuoriclasse.

Chi è Valentina Vignali e perché è diventata famosa

Valentina Vignali nasce a Rimini nel 1991, è diventata famosa grazie al programma Grande Fratello. La sua carriera da sportiva è iniziata in tenera età, si è avvicinata per caso al mini basket ed in poco tempo è diventato la sua passione più grande. A 16 anni giocava in serie A2 nel Cervia, arrivando ogni anno a giocare campionati con squadre sempre più prestigiose.

Di pari passo alla passione per lo sport, ha portato avanti anche quella per la moda diplomandosi all’all’Elite Fashion Academy. Cestista di punta, infuencer e modella, Valentina è questo e tanto altro. Dopo la partecipazione allo show televisivo in onda su Canale 5, la sua fama è diventata inarrestabile, è molto seguita sui social ed oggi vanta 2.6 milioni di follower. Spesso e volentieri la sportiva stupisce i fan con delle foto davvero piccanti ed oggi ne ha combinata un’altra delle sue.

La foto che ha fatto sognare il web

Nessuna parola se non: “Sei di mattina”, da Bora Bora, Valentina Vignali, fa impazzire i fan che non possono smettere di guardare le sue curve. Un costume nero attillato, un perizoma che le attraversa le natiche ed un panorama mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Vignali (@valentinavignali)

Carnagione abbronzata e capelli lunghi che le scendono delicatamente sulle spalle, come Madre Natura, Valentina cammina sulla sabbia, portandosi dietro una marea di commenti e cuoricini innamorati.

Non riesco a dimenticare, ci fai morire così

I fan deliziati dalla vista sono estasiati e volano con la fantasia. Una semplice domenica è diventata qualcosa di straordinario grazie alla bella sportiva che si gode la natura e mostra il suo fisico perfetto al mondo.

4 ANNI DI MATRIMONIO, CHIARA E FEDEZ FESTEGGIANO COSÌ. IL VIDEO