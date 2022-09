Il video postato dall’artista Pietro Barone de “Il Volo” incanta il popolo della rete e diventa virale: ciò che mostra è “impressionante”.

Che fine ha fatto in questi giorni di meritato break estivo il sedicenne che partecipò, nel lontano 2009, alla trasmissione che lanciò il suo talento in mondovisione? L’amico fraterno e collega di lunga data di Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – trio vincitore della sessantacinquesima edizione del “Festival Di Sanremo” – è divenuto protagonista di uno scenario ora “impossibile da dimenticare“. Il tutto grazie a un video di Pietro Barone – postato dal diretto interessato – che ha incantato e sorpreso gli utenti.

Il Volo, “impressionate”: Pietro Barone incanta la rete

Il ventottenne tenore non ha aspettato a lungo prima di rendere partecipe il suo seguito delle sue meravigliose intenzioni. In quest’occasione, come sottolineeranno in molti – favorendo a rendere tale contenuto virale sui social network – la sua felicità sarà letteralmente riscontrabile “a 360°“.

Quella che potrebbe essere l’ultima tappa di questa intensa pausa di fine estate per l’artista canoro, dopo il lungo tour che ha visto – ad inizio luglio – i tre esponenti de “Il Volo” toccare importanti città dell’Europa orientale, tornando con emozione in Italia e preparandosi infine per le date promesse al Nord America – a partire dal prossimo 7 settembre – è stata condivisa con i suoi fan soltanto due giorni fa.

Il Volo, “impressionate” per Pietro Barone: il VIDEO

Ora – che Pietro ha dato loro modo di conoscere anche la meta prescelta per questo “incantevole” scorcio sulla natura – la Sicilia sembrerebbe non essere “mai stata così bella” come nelle ultime ore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Barone Il Volo (@barone_piero)

Il contenuto è presto divenuto virale in rete per le sue suggestive caratteristiche visive. Fra i primi like ricevuti si può anche notare quello del comico, conduttore e regista fiorentino Giorgio Panariello.

“È impressionante”

Hanno definito così – gli oltre 510mila follower del tenore – lo spettacolo che lui ha desiderato condividere con loro. Da una parte il sole al tramonto nella sua terra natale e – dall’altra – una tempesta in arrivo.

Qualcun altro, soltanto in conclusione e mentre il breve filmato conta sempre più visualizzazioni, oserà invece ammettere “tutto bello ma vogliamo vedere te“. Da qui il suo ultimo scatto in cui Pietro si mostra felice, sugli scogli illuminati dalle ultime luci del giorno, e intento ad ammirare il panorama circostante.