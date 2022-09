Alessandro Preziosi, la stoccata al veleno che non passa inosservata: “Si credono chissà chi, in realtà…”

Alessandro Preziosi al vetriolo. Il noto attore senza freni su chi si lamenta continuamente. Ecco a chi sono rivolte le sue parole

È uno degli attori italiani più amati e apprezzati ma anche uno dei più riservati e che non cede al gossip. Per molti rimane il bel volto del conte Fabrizio Ristori di Elisa di Rivombrosa, anche se in tv come sulle tavole dei teatri ha interpretato tantissimi personaggi diversi. Nella vita reale è semplicemente Alessandro Preziosi.

Proprio sul set della fortunatissima fiction di Canale 5 Preziosi ha conosciuto Vittoria Puccini, sua compagna per ben sette anni. Dalla loro relazione è nata nel 2006, la figlia Elena. Poi però l’idillio è finito ed i due hanno preso strade diverse. Quello che Alessandro non ha mai abbandonato però è il suo lavoro che ama tanto e per il quale si sente molto fortunato.

Preziosi in scena con D’Annunzio: lo spettacolo

Nel corso dell’estate Alessandro Preziosi ha portato in scena lo spettacolo “Il piacere di essere D’Annunzio”, ispirato alla vita del grande artista, dalla gioventù in poi tra l’attività letteraria ed il mood della sua vita tra feste, circoli letterari, sperpero di danaro e tante avventure amorose.

Preziosi ha raccontato sul palco il D’Annunzio scrittore ed artista ma anche l’uomo, con i suoi vizi e le sue virtù. Uno degli ultimi appuntamenti, a fine agosto, in Sicilia. Un amore vero quello l’attore nutre per il suo lavoro che in un certo senso lo pone come privilegiato.

È quello che lui stesso ha ammesso in una vecchia intervista al Messaggero lanciando anche una stoccata al veleno. A chi? A coloro che non si rendono conto di quello che hanno tra le mani.

Alessandro Preziosi contro chi si lamenta: “Hai capito o no?”

Alessandro Preziosi in una intervista al Messaggero parlando del suo lavoro si è definito un “miracolato”. Ha spiegato quanto si senta fortunato a poter svolgere il lavoro che ama ma che lo mette anche in una condizione molto alta rispetto a tanti italiani.

E proprio partendo da questa consapevolezza sferra una stoccata al veleno contro i suoi colleghi che si lamentano e che non si rendendo conto di tutto questo e della fortuna che hanno tra le mani:

“Ormai tutti si credono chissà cosa. A chi del mio mondo si lamenta, e succede spesso, dico ‘Hai capito o no che per mezza giornata di lavoro ti danno lo stipendio mensile di tre persone?”

ha chiosato l’attore mostrando chiaramente il suo punto di vista apprezzatissimo dai suoi fan che ancora una volta lo hanno applaudito non solo per le sue doti artistiche e per la sua bellezza, ma anche per il suo essere intelligente e grato a quello che la vita gli ha offerto.

