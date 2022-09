Barbara D’Urso non trattiene le lacrime: “L’ho saputo dopo, ero distrutta”. Il VIDEO rivelazione fa gelare il sangue nelle vene

Barbara D’Urso non riesce a trattenere l’emozione, in un video racconta quello che le è successo. Il pubblico rimane in silenzio, la scena fa gelare il sangue nelle vene.

La conosciamo sempre spensierata e sorridente, ma Barbara D’Urso, in un’intervista ci fa capire che spesso, dietro tanta allegria c’è molta sofferenza. Il video ha fatto il giro del web ed in milioni hanno manifestato la loro vicinanza alla conduttrice.

Chi è Barbara D’Urso e perché è così famosa

Maria Carmela D’Urso, è nata a Napoli nel 1957, vive la sua infanzia in Campania ma a 19 anni decise di trasferirsi a Milano per cercare di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Ha debuttato con la trasmissione “Goal “di Telemilano 58 come showgirl, negli anni ha accompagnato i grandi volti della televisione come Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro, Massimo Boldi e Claudio Lippi. In pochi sanno che Barbara (nome d’arte) ha avuto problemi con l’Ordine dei giornalisti per “Abusivo esercizio di una professione” quando fu coinvolta nel processo di Ruby (con Silvio Berlusconi).

La conduttrice si è sposata con Mauro Berardi, dal quale ha avuto due figli, Giammauro (medico chirurgo) ed Emanuele (fotografo e videomaker). Il matrimonio naufraga nel 1993 ma Barbara ci ritenta con il ballerino Michele Carfora dal quale divorzia dopo 6 anni di matrimonio.

Cos’è successo alla conduttrice di Canale 5?

Tutti conoscono Barbara come una conduttrice spigliata dalla risposta sempre pronta e con il sorriso sulle labbra, ma siamo sicuri che sia davvero così? La D’Urso, all’età di 7 anni, ha vissuto un vero e proprio incubo. Così come racconta nel video, con la voce rotta dall’emozione, la madre, un giorno si ammalò e nessuno, neppure i medici, riuscirono a capire di cosa soffrisse.

Per 4 lunghi anni, Barbara con i suoi fratelli e suo padre, hanno visto e vissuto scena raccapriccianti fatte di incertezza, malumori, aghi conficcati nelle braccia ormai viola, dubbi e tanta, troppa tristezza.

Era il 1965, mia madre aveva il linfoma di Hodgkin, ma nessuno l’aveva capito

Purtroppo la madre di Barbara muore a causa di questo tumore del sistema linfatico, negli ultimi giorni di vita della donna, la conduttrice con i suoi fratelli, vennero portati in una casa di campagna, convinti che la loro mamma stesse meglio. Quando ritornarono a casa, gli venne confessata la struggente verità, la madre non c’era più, era volata in cielo. Questo fu uno shock dal quale Barbara non si è più ripresa.

