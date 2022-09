Chiara Ferragni ha bloccato Instagram con il look da infarto sfoggiato: la visione ha fatto il pieno di like, subito è un tripudio di commenti.

Bellezza a non finire. Chiara Ferragni continua a lasciare senza fiato con il suo fascino irresistibile.

L’imprenditrice e influencer digitale ha tolto le parole ai fan, scoprendo le sue curve ipnotiche: l’ultimo look sfoggiato sulla sua seguitissima pagina Instagram ha fatto il pieno di complimenti, confermando quanto faccia battere i cuori del grande pubblico.

Chiara Ferragni: curve da urlo, la mini fa impazzire i fan

A colpire i fan di Chiara, il suo ultimo post Instagram da urlo in cui ha sfoggiato una mise ipnotica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Soprattutto quello che ha lasciato senza fiato è stato un pezzo del suo look: una mini azzurra cortissima con cui ha scoperto le sue gambe divine.

A far sognare anche la posa che la vede seduta sul bordo del divano, alzando in tal mondo la gonna già cortissima per la gioia dei fan, accorsi a mettere subito il loro like e a spendere parole di complementi.

“Mi fai battere il cuore”, è solo uno dei tanti commenti che si leggono al post, dal successo immediato. Anche questa volta la Ferry si è superata, continuando a stupire con la sua bellezza che sembra aumentare col passare del tempo.

Chiara Ferragni, curve da infarto: sempre più bella

35 anni, di Cremona, l’influencer numero uno in Italia si sta godendo un soggiorno in Svizzere al fianco dei suoi amici.

Come di consueto, condivide coi suoi fan molti momenti della sua vita, tra cui non mancano quelli vacanzieri. In particolare non perde occasione per mostrare i suoi look che detestano sempre molti commenti, tra chi li adora e chi li disprezza.

ti criticano, ma ti imitano

Le parole che si leggono sotto al suo ultimo post che ha ammaliato molti, mentre ha fatto infuriare altri. C’è chi critica l’outfit – considerato troppo striminzito – chi dice che ha il viso stanco.

A destare aspri commenti in queste ore, inoltre, in particolare l‘aperitivo che l’influencer si è gustata sulla cima di un ghiacciaio dove si è recata, viaggiando con un yet privato, al fianco della sua grande amica Chiara Blasi e l’imprenditore Filippo Flora: a far salate il tappo di molti il mezzo di trasporto scelto dalla 35enne, considerato insostenibile per il pianeta.