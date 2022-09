Chiara Ferragni con il top Zara lascia senza fiato i fan. Senza pudore ammette: “Fa delle t**te assurde”. Lo vogliono tutte

Chiara Ferragni, sui social il pubblico impazzisce per il suo top: non aveva mai osato così tanto. Ecco il risultato

Vacanze finite per Chiara Ferragni? Nient’affatto! Dopo un agosto super ad Ibiza con la famiglia, l’imprenditrice digitale si è concessa qualche altro giorno con gli amici in Svizzera tra esperienze con il cioccolato, escursioni e momenti di relax.

Per l’influencer numero uno al mondo un soggiorno tutto lusso, in una delle strutture più esclusive sul Lago di Lucerna. Non solo una suite da sogno ma anche una vista mozzafiato e tanti comfort da fare invidia. Come sempre la moglie di Fedez non ha badato a spese.

Chiara e la suite in Svizzera: cifre da capogiro

Che Chiara Ferragni non abbia bisogno di farsi i conti in tasca per le vacanze ormai è risaputo. Per lei gli zeri non contano e così dopo aver festeggiato l’anniversario di matrimonio con Fedez a Portofino, aver lasciato lui a Milano ed i piccoli dai nonni, si è concessa qualche altro giorno di svago.

Per il suo soggiorno in Svizzera sapete quanto ha speso? Una sola notte nell’albergo super lusso che ha scelto costa ben 18 mila euro. La Ferri, come la chiama Fedez, ha scelto una suite esclusiva: non solo una vista privilegiata sulle alpi e sul lago, ma anche camera da letto con spa interna, bagno con vasca idromassaggio, saloni, camera da pranzo ed ufficio.

E per gli outfit? Per quello del suo ultimo giorno in Svizzera ha risparmiato decisamente. Ha scelto un top di Zara che adesso vogliono tutte. Ecco perché.

Chiar Ferragni ed il top di Zara: effetto woow

Su TikTok Chiara Ferragni sta mostrando spesso i suoi outfit con un fit check attesissimo dai suoi fan. È qui che a favore di camera mostra le sue scelte di stile. Per l’ultimo giorno in Svizzera l’imprenditrice digitale ha scelto un look composto da pantalone e top.

Il primo è un capo della sua nuova collezione, il secondo un pezzo di Zara ed è proprio questo che attira gli occhi del web:

Questo top è di Zara, tipo bustino e fa delle t***te assurde”

ha rivelato a tutti la mamma di Leone e Vittoria accarezzandosi il seno con le mani e mettendosi di profilo per far vedere il risultato.

La Ferragni è praticamente “cucita” nel top aderentissimo che porta in alto il seno. I suoi fan le fanno tutti la stessa domanda: “Ma respiri?”. È corsa però per averlo perché costa poco e lo ha indossato lei che è un’icona di stile.

